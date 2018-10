AP: Ekvádorské dokumenty potvrdzujú plány na presun Assangea do Ruska

Julian Assange, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 17. októbra (TASR) - Dokumenty ekvádorskej vlády, ktoré v utorok prenikli na verejnosť, potvrdzujú existenciu plánu na presun zakladateľa organizácie WikiLeaks Juliana Assangea z ekvádorského veľvyslanectva v Londýne do Ruska. Assange vlani mal vycestovať ako diplomat do Moskvy, čomu však napokon zabránila Británia, informovala agentúra AP.Aktivista a publicista austrálskeho pôvodu (47) Julian Assange sa už viac ako šesť rokov ukrýva na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne, aby zabránil svojmu možnému vydaniu do USA. V prípade opustenia ambasády mu hrozí zatknutie britskou políciou.Predmetné dokumenty ekvádorskej vlády zverejnila v utorok večer ekvádorská opozičná poslankyňa Paola Vintimillaová. Potvrdzujú pravdivosť septembrovej správy britského denníka The Guardian, podľa ktorej sa chcel Ekvádor koncom minulého roka pokúsiť o presun Assangea z Londýna do Ruska.Assange bol vtedy - ako vyplýva zo zverejnených dokumentov - nakrátko vymenovaný za politického poradcu ekvádorského veľvyslanectva v ruskej metropole. Ekvádor dokonca požiadal, aby mu bol vydaný diplomatický preukaz.Británia však tieto plány napokon zmarila. Potvrdzuje to list britského rezortu diplomacie z 21. decembra 2017, v ktorom sa píše, že ministerstvo nepovažuje účasť Assangea v diplomatickej misií za prijateľnú. Ekvádor sa po niekoľkých dňoch svojho plánu vzdal.Ruskí diplomati pravdivosť tejto správy popreli a žiadna zo zainteresovaných strán sa k nej oficiálne nevyjadrila, uvádza AP.