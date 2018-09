AP: Mladí Rusi preberajú vedúcu úlohu na protestoch proti Putinovi

Hoci takmer všetci účastníci protivládnych zhromaždení po celom Rusku sa už stiahli do svojich domovov, tínedžeri a mladí dospelí sú jediní, čo ostali v uliciach. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 14. septembra (TASR) - Hoci takmer všetci účastníci protivládnych zhromaždení po celom Rusku sa už stiahli do svojich domovov, tínedžeri a mladí dospelí sú jediní, čo ostali v uliciach.Mladí Rusi, mnohí narodení počas 18-ročného vládnutia prezidenta Vladimira Putina, boli dlho pokladaní za jedných z jeho najvernejších voličov. Avšak protizápadná politika vlády a správy o rozsiahlej korupcii čoraz viac obracajú mládež proti ruskému lídrovi, píše v piatkovej správe tlačová agentúra AP.V desaťročiach po rozpade Sovietskeho zväzu z roku 1991 viedli pouličné protesty v Rusku päťdesiatnici a šesťdesiatnici, rozčarovaní neviazaným kapitalizmom, pričom ich deti boli úplne pohltené hľadaním si nového miesta v novej trhovej ekonomike. V roku 2011, keď Putin oznámil svoj návrat do prezidentského úradu, to bola práve nádejná stredná vrstva Rusov stredného veku, ktorá vyšla ulíc protestovať proti "nespravodlivému a zastaranému" politickému systému. Avšak násilný zásah vlády proti zhromaždeniu v máji 2012 a následné trestné stíhanie asi desiatky demonštrantov štyridsiatnikov odstrašili.Medzitým sa chopili iniciatívy ich deti-tínedžeri. Keďže prísny politický systém v Rusku neponúkal žiaden iný priestor pre nespokojnosť, mladí ľudia začali využívať nepovolené pouličné protesty. Ignorovali tak aj oficiálne zákazy, bez strachu z policajnej brutality, uviedla agentúra AP.povedal 20-ročný študent dramatického umenia Andrej Zabara, jeden z približne 20 mladých ľudí, ktorí v nedeľu 9. septembra zostali táboriť v uliciach Moskvy.dodal študent.povedala politologička Jekaterina Schulmannová pôsobiaca v Moskvedodala.Niektorí tínedžeri však prišli na nedeľný protest spolu s rodičmi.Jevgenij Rojzman, ktorý bol starostom štvrtého najväčšieho ruského mesta Jekaterinburg a je považovaný za jedného z najpopulárnejších opozičných lídrov, povedal, že davy ľudí na nedeľnom proteste v Jekaterinburgu boli podstatne mladšie, než očakával.Vo videoblogu zverejnenom tento týždeň už skôr Rojzman vyhlásil:Dodal, že starší ľudia by saNa protestných zhromaždeniach po celom Rusku minulú nedeľu 9. septembra zatkli vyše 1000 ľudí, pripomenula agentúra AP.