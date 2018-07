AP: Moskovská právnička mala styky s predstaviteľmi Ruska

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 27. júla (TASR) - Moskovská právnička Nataľja Veseľnická, ktorá údajne sľúbila prezidentskej kampani Donalda Trumpa kompromitujúce informácie o jeho súperke Hillary Clintonovej vo voľbách v roku 2016, spolupracovala užšie s predstaviteľmi ruskej vlády, ako pôvodne priznávala. Vyplýva to z dokumentov, ktoré preskúmala agentúra AP.Dokumenty charakterizujú Veseľnickú ako právničku s dobrými stykmi, ktorá pracovala ako anonymná pisateľka pre popredných ruských právnikov a pomáhali jej čelní pracovníci ministerstva vnútra.Údaje poskytol vyšetrovací útvar ruského opozičného predstaviteľa Michaila Chodorkovského so sídlom v Londýne.AP sa vo štvrtok nepodarilo získať reakciu Veseľnickej, ktorá predtým popierala, že by konala ako zástupkyňa ruských úradov.Veseľnická sa ocitla v centre pozornosti, keď vlani médiá informovali o jej stretnutí z júna 2016 s viacerými blízkymi spolupracovníkmi Trumpa, ktorého cieľom údajne bolo poskytnúť im kompromitujúce informácie o Clintonovej, vtedajšej Trumpovej súperke kandidujúcej za Demokratickú stranu. Stretnutia sa zúčastnil Trumpov syn Donald Trump mladší, prezidentov poradca a zať Jared Kushner, ako aj vtedajší šéf jeho volebnej kampane Paul Manafort. Trumpovi ml. sprostredkovateľ pred stretnutím povedal, že právnička zastupuje ruskú vládu a ponúka pomoc Moskvy v snahe poraziť Clintonovú, pripomína AP.