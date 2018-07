AP: Rozsudky smrti za väzby na IS sa vydávajú v závratnej miere

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 9. júla (TASR) - Rozsudky smrti sa v Iraku vydávajú v závratnej miere v rámci úsilia stíhať a trestať podozrivých členov teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Za uplynulých niekoľko rokov vydali v Iraku viac než 3000 rozsudkov smrti, informuje agentúra AP.Od roku 2014 v krajine obesili zhruba 250 ľudí za údajné väzby na Islamský štát, z toho 101 popráv sa uskutočnilo len vlani. Najvyšší trest pritom môže padnúť za akékoľvek obvinenie súvisiace s tým, že dotyčný vzal do rúk v mene teroristov z Islamského štátu zbraň.Vzhľadom na to, že je závislosť na informátoroch zvlášť veľká, existujú aj možnosti, že niektoré obvinenia sú motivované osobnou nevraživosťou, píše AP. Informátori sa pred súdom nikdy neobjavia; ich tvrdenia sú sudcom predkladané v podobe písaných správ od predstaviteľov tajných služieb - bez zmienky o ich prípadnej motivácii.Tisícky obžalovaných sa pred súdmi rýchlo striedajú, pričom jednotlivé procesy nie sú dlhšie než 10 či 15 minút. Až tretina takýchto procesov sa končí rozsudkom smrti. Svedkovia sú k takýmto procesom privolávaní len zriedka a forenzné dôkazy nie sú pred súdom prezentované, čím stúpa pravdepodobnosť, že sa na popravisko dostanú nevinní ľudia.Prípady sú založené na takých vratkých základoch, že prezident Fuád Masúm mnohé z popráv neratifikoval. Napriek tomu sa však tlak na rýchlejšie vykonávanie popráv stúpa, a to aj zo strany premiéra Hajdara Abádího. Minulý mesiac obesili v Iraku 13 ľudí obviňovaných z väzieb na IS len v priebehu troch hodín po prezidentovej ratifikácii popráv.