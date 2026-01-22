Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 22.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Zora
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

22. januára 2026

Aplikácia Slovenskej pošty získava stále viac používateľov, zákazníci preferujú rýchle online služby


Tagy: BalíkoBOX Digitálne služby Mobilná aplikácia poštové služby

Mobilná aplikácia Slovenskej pošty zaznamenáva výrazný nárast popularity medzi zákazníkmi. Počet aktívnych používateľov v období od januára 2023 do decembra 2025 ...



Zdieľať
slovenska posta e1701876666125 676x432 22.1.2026 (SITA.sk) - Mobilná aplikácia Slovenskej pošty zaznamenáva výrazný nárast popularity medzi zákazníkmi. Počet aktívnych používateľov v období od januára 2023 do decembra 2025 vzrástol o 47 percent, zvýšil sa zo 110-tisíc na 162-tisíc.


Najviac stiahnutí – viac než 16-tisíc – bolo zaznamenaných v decembri 2025. Aplikácia je využívaná nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, napríklad v Česku, Nemecku, USA či na Novom Zélande.

Preferencia online služieb


Hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová uviedla, že aplikácia umožňuje vybavenie viacerých poštových služieb pohodlne a bezpečne cez mobil, bez nutnosti návštevy pobočky. Tento trend podľa nej odráža preferenciu zákazníkov pre online služby, ktoré sú rýchle, komfortné a flexibilné, a zároveň prejavujú dôveru v digitálne riešenia pošty.

Mobilná aplikácia ponúka široký rozsah funkcií, medzi ktoré patria sledovanie zásielok s možnosťou zmeny dátumu doručenia, predĺženia uloženia, presmerovania na inú pobočku či do BalíkoBOXu, online podaj zásielok vrátane platby, ktorá je vo väčšine prípadov výhodnejšia o 20 až 30 percent oproti platbe na priehradke.

Poradový lístok v aplikácii


Po zaplatení si zákazník môže vytlačiť adresný štítok alebo využiť vygenerovaný kód na podanie zásielky bez čakania. Aplikácia ponúka prehľad pobočiek a BalíkoBOXov vrátane otváracích hodín, bezbariérového prístupu a aktuálneho počtu čakajúcich zákazníkov.

Možnosť vygenerovať poradový lístok priamo v aplikácii pred návštevou pošty s možnosťou zrušenia, ako aj vyhľadávanie najbližších BalíkoBOXov s informáciami o dostupnosti voľných schránok a navigácia k nim.

Slovenská pošta tak prostredníctvom svojej aplikácie výrazne zlepšuje komfort a efektivitu vybavovania poštových služieb, pričom používanie aplikácie prináša užívateľom úsporu času aj financií.


Zdroj: SITA.sk - Aplikácia Slovenskej pošty získava stále viac používateľov, zákazníci preferujú rýchle online služby © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: BalíkoBOX Digitálne služby Mobilná aplikácia poštové služby
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Spánok bez napätia. V čom spočíva tajomstvo antistresových lôžkovín?
<< predchádzajúci článok
Červené čiary si dávajú matovičovci pravidelne, Fico však volí inú stratégiu. Politológ hovorí o symptóme nezodpovedných politikov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 