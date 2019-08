Apple investuje 6 mld. USD do vlastných programov pre službu Apple TV+

ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cupertino 20. augusta (TASR) - Apple plánuje minúť 6 miliárd USD (5,41 miliardy eur) na produkciu pôvodných programov, seriálov a filmov pre svoju video streamovaciu službu Apple TV+, uviedol britský denník Financial Times (FT). Dôvodom je rastúca konkurencia v segmente streamovacích služieb.Podľa agentúry Bloomberg americký koncern spustí svoju službu Apple TV+ v novembri s cenou 9,99 USD mesačne. Tento krok je súčasťou snahy koncernu do roku 2020 dosiahnuť 50 miliárd USD na tržbách z poskytovania služieb.Služba bude najprv poskytovať malý výber programov a katalóg sa bude v priebehu mesiacov rozširovať. Apple tiež zrejme ponúkne zákazníkom možnosť bezplatne si službu vyskúšať.Oblasť video streamovacích služieb aktuálne ovládajú Netflix a Amazon. Čoskoro by do tohto segmentu mali vstúpiť aj Walt Disney, AT&T a NBCUniversal.(1 EUR = 1,1103 USD)