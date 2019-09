APSS vyzýva NR SR, aby podporil novelu zákona o sociálnych službách

Pohľad na budovu Národnej rady SR v Bratislave, archívna snímka. Foto: TASR - Pavol Funtál Foto: TASR - Pavol Funtál

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. septembra (TASR) - Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb (APSS) vyzýva parlament, aby podporil vládnu novelu zákona o sociálnych službách. Jej prijatím sa podľa asociácie odstráni diskriminácia odkázaných občanov umiestnených v neverejných zariadeniach sociálnych služieb. APSS na to poukazuje v otvorenom liste, ktorý zaslala poslancom a poslankyniam v parlamente.Asociácia upozorňuje na to, že posledná správa ministerstva práce o sociálnej situácii obyvateľstva uvádza, že neverejní poskytovatelia tvoria 45 % z celkového počtu zariadení sociálnych služieb na Slovensku. Neverejní poskytovatelia sa pritom podľa APSS starajú o najviac odkázaných občanov. Preto žiadajú parlament, aby podporil vládnu novelu, ktorá zmenou vzorca na výpočet finančného príspevku na prevádzku vyplácaného neverejným zariadeniam zo samosprávy definitívne odstráni diskrimináciu odkázaných občanov. "upozorňuje v liste APSS s tým, že v roku 2030 sa zvýši počet občanov nad 85 rokov o 64 %.Od roku 2010 pritom mali neverejní poskytovatelia na jedného odkázaného občana dostať z verejných zdrojov o tretinu menej, než roky predtým. "adresovali zariadenia poslancom.Asociácia zároveň odmieta tvrdenia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), že táto novela umožní hradiť neverejným poskytovateľom to, čo im už raz zaplatil prijímateľ. "uvádza v liste asociácia. ZMOS však tento návrh odmietol.