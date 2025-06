Aquaparky, kúpaliská a plavárne zavádzajú po incidente v Štúrove prísnejšie opatrenia

Termálny park Vadaš

Pozitívna vzorka z laboratórií

21.6.2025 (SITA.sk) - Slovenské aquaparky, kúpaliská a plavárne zavádzajú vo svojich zariadeniach prísnejšie opatrenia. Slovenská asociácia aquaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP) tak reaguje na tragickú udalosť. Členovia asociácie plánujú zvýšiť koncentráciu dezinfekčných látok v rámci povolených limitov počas prevádzky, mimoriadnu nárazovú dezinfekciu mimo otváracích hodín, zintenzívnenie interného monitoringu kvality vody.„Zároveň apelujeme na všetkých návštevníkov kúpalísk a aquaparkov, aby dodržiavali základné hygienické zásady a odporúčania pre bezpečné kúpanie. Najmä dôsledné sprchovanie pred vstupom do bazénov, vyhýbanie sa potápaniu v termálnych a teplovodných bazénoch, rešpektovanie odporúčanej dĺžky pobytu vo vode, obmedzenie konzumácie alkoholu a nadmerného pobytu na slnku počas vysokých teplôt a stály dohľad nad deťmi v priestoroch s vodou aj mimo nej,“ konštatovala asociácia.Podľa predbežných informácií sa vo vzorkách z termálneho parku Vadaš potvrdila prítomnosť améb – jednobunkových mikroorganizmov, ktorých existujú stovky druhov bežne sa vyskytujúcich vo vode aj pôde. Drvivá väčšina z nich je úplne neškodná pre človeka.„Prítomnosť améby Naegleria fowleri v bazénoch zatiaľ nebola potvrdená! Ide o extrémne zriedkavý mikroorganizmus, ktorý sa prirodzene vyskytuje v teplých stojatých prírodných vodách ako sú jazerá, rybníky či riečne ramená. Jej výskyt v umelo prevádzkovaných bazénoch s kontrolovanou úpravou vody a teplotou je mimoriadne neobvyklý. Výskyt améby Naegleria fowleri vo verejnom bazéne na Slovensku je bezprecedentný,“ konštatovala SAAKP. Asociácia je toho názoru, že ani pozitívna vzorka by sama osebe nepreukazovala jednoznačne miesto ani spôsob nákazy.„Preto je podľa nášho názoru nevyhnutné odborne vyhodnotiť, či sa améba dostala do prostredia bazéna a či existuje príčinná súvislosť s tragickým prípadom,“ dodala asociácia. Termálny park Vadaš je dlhodobo členom SAAKP. Podľa asociácie, pravidelne spĺňa všetky zákonné normy a hygienické štandardy.„Zariadenie podlieha prísnej kontrole zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR , pričom kvalita vody je sledovaná podľa prísnych slovenských a európskych noriem. Prevádzkovateľ venuje bezpečnosti návštevníkov dlhodobo mimoriadnu pozornosť, čo potvrdzujú aj výsledky všetkých doterajších monitoringov,“ uzavrela SAAKP.