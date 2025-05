Archeologický výskum na košickej Kalvárii bol nedávno dokončený, prekvapila nálezmi aj zlým stavom

Podzemná voda ohrozuje niektoré kaplnky

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Obnova sa zameria aj na vlhkosť a zasoľovanie

uviedli z košického magistrátu.

Obnova vyjde na viac ako milión eur

Celkové oprávnené výdavky, ktoré stanovil odborník v oblasti reštaurátorských prác, by mali byť 1,35 milióna eur. Vyčlenenie prostriedkov z eurofondov na tento účel schválila tento rok vo februári Kooperačná rada Udržateľného mestského rozvoja Košice. Peniaze bude môcť využiť nezisková organizácia Perly gotickej cesty, tá má totiž rekonštrukciu na starosti.

15.5.2025 (SITA.sk) - Archeologický výskum na košickej Kalvárii nedávno dokončili. Z informácií, ktoré agentúre SITA poskytol Magistrát mesta Košice vyplýva, že archeológovia výskum realizovali počas tohtoročného apríla a bol súčasťou prípravných prác plánovaného projektu komplexnej obnovy Súboru kalvárskych kaplniek v Košiciach, ktoré sú od roku 1963 národnou kultúrnou pamiatkou. Vyhľadávané pútnické miesto zahŕňa kostol, 16 kaplniek a súsošia, aj areál so zeleňou.„Archeologický výskum bol zameraný na dokumentáciu krýpt, ktoré sa nachádzali pod kaplnkami. Konkrétne sme dokumentovali uložené rakvy a mobiliár samotných krýpt. Všetky historicky hodnotné súčastí hrobiek a ľudské ostatky sú dočasne uložené v depozitári,“ uviedol archeológ Peter Šimčík. Dodal, že väčšina krýpt bola poškodená a niektoré dokonca vykradnuté, respektíve z nich zostali len torzá.„Dve kaplnky boli silno podmočené spodnou vodou. Najhoršie je na tom kaplnka č. 4, v ktorej sa hromadí voda aj po jej odčerpaní, a kaplnka č. 13 je takisto značne navlhnutá,“ informoval o výsledkoch výskumu a doplnil, že objavili niektoré dobové artefakty, ktoré ešte budú skúmať.Ako uviedli z Magistrátu mesta Košice, aj v týchto dňoch pokračujú prípravné práce pred začatím samotnej obnovy kaplniek. Vykonávané sú niektoré statické a prieskumné práce, vrátane sondáže. „Z nej sa bude dať zistiť, v akej miere sa v tejto lokalite v minulosti navyšoval terén a aké zemné práce a úpravy sa tam budú môcť uskutočniť, aby sa zabezpečila lepšia statická stabilita kaplniek,“ ozrejmilo mesto a dodalo, že už v súčasnosti je zrejmé, že rozsiahly stavebný zásah bude potrebný vo viacerých kaplnkách z celkového počtu 16, keďže majú vážne statické poruchy.„Mesto Košice musí preto nájsť projektanta, aby navrhol opatrenia na sanáciu a odstránenie statických porúch a zabránenia ďalšieho vlhnutia a zasoľovania kaplniek. Cieľom komplexnej obnovy a reštaurovania súboru kalvárskych kaplniek na ploche 200 m2 je obnovenie a prinavrátenie umelecko-historickej, estetickej, pamiatkovej a kultúrnej i duchovnej hodnoty tejto národnej kultúrnej pamiatky. V rámci prác sa uskutoční sanácia stavebno-technického stavu fasád, stien a klenieb v interiéri,“ priblížili z Magistrátu mesta Košice s tým, že všetky kaplnky a ich súčasti prejdú aj komplexnou reštauráciou. Odstránené by pri tom mali byť aj nevhodné zásahy z minulosti.Samospráva od obnovy očakáva zvýšenie počtu návštevníkov Kalvárie. „Kaplnky sa stanú zdrojom poznania histórie a praktického užívania nielen pre Košičanov, ale aj pre veriacich, ktorí sa zúčastňujú na púťach, krížových cestách a duchovných aktivitách.Takisto aj pre všetkých návštevníkov mesta, ktorí vyhľadávajú kultúrne zážitky a autentické pamiatky,“„Na revitalizácii kaplniek sa podpisom memoranda o spolupráci dohodlo v roku 2023 mesto Košice, mestská časť Sever, Rímskokatolícka farnosť sv. Alžbety Uhorskej a Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia,“ pripomenul Magistrát mesta Košice. Vedúci strategického oddelenia a zástupca riaditeľa magistrátu Richard Dlhý uviedol, že po realizácii prípravných prác by mesto chcelo spustiť verejné obstarávanie na obnovu kaplniek na budúci rok. V roku 2026 by sa mohlo začať aj s ich obnovou.„O tom, akým spôsobom a v akom počte kaplniek sa bude ich obnova z vyčlenených financií realizovať, sa dohodnú všetky zúčastnené strany v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Košice, ktorý v celom procese pôsobí ako odborný garant,“ uzatvára Magistrát mesta Košice.