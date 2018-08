Archeologický výskum v Rusovciach odhalil základy zbúraného kaštieľa

Rusovce Foto: Ikar Foto: Ikar

Bratislava 24. augusta (TASR) - Pôdorysy zahĺbených sídliskových objektov z doby bronzovej, rímskej či novoveku, odhalené základy pôvodného kaštieľa, ale tiež úlomky keramických nádob a kostry zvierat. Aj to sú aktuálne nálezy v rámci archeologického prieskumu v areáli NKP Rusovce v Bratislave.podotkol archeológ Erik Hrnčiarik s tým, že o existencii pôvodného kaštieľa síce vedeli, avšak lokalizovať sa ho podarilo až teraz.Z pôvodného, neskôr zbúraného kaštieľa, sa zachovali jeho pivnice hlboké niekoľko metrov.doplnil Hrnčiarik.Archeologický výskum sa v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Bratislava začal v polovici júla a potrvať by mal do konca augusta. Týka sa deviatich sektorov, ktoré boli identifikované prostredníctvom geofyzikálneho prieskumu. Realizuje ho Katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity, pod vedením archeológa Erika Hrnčiarika.