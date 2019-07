Archeológovia dokázali, že Tatry boli domovom pravekých ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. júla (TASR) - Tatranská jaskyňa Hučivá diera sa už pred 15.000 rokmi stala domovom pravekých ľudí. Dokázali to objavy archeológa Slovenskej akadémie vied (SAV) Mariána Sojáka a poľského výskumníka Pawla Valde-Nowaka z Jagelovskej univerzity v Krakove. Koncom uplynulého týždňa ukončili svoj výskum v tatranskej jaskyni a prišli so zisteniami, ktoré menia pohľad na praveké osídľovania Európy. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková.Ide vôbec o prvú jaskyňu na území Tatier s doloženým pravekým osídlením na slovenskej aj poľskej strane.povedal Soják z Archeologického ústavu SAV.Slovensko-poľská misia našla aj masívne zahĺbené ohnisko, ktorého popolovitú vrstvu s uhlíkmi momentálne analyzuje Tomasz Goslar v Poznani pomocou rádiokarbónovej metódy. Tá preukáže absolútny vek neskoropaleolitického osídlenia, teda predpokladaný vek lovcov, ale aj ich koristi.spresnil archeológ.Nájdené kamenné suroviny umožňujú vedcom predpovedať migračné trasy pravekých obyvateľov jaskyne. Do Hučivej diery prišli pravdepodobne z oblasti severne od hrebeňa Karpát, čo je dnešné južné Poľsko. Svedčia o tom poľské odrody pazúrikov či moravské rohovce.