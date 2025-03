Archeológovia objavili vo Veľkých Kostoľanoch desiatky objektov, našli aj hlinenú hrkálku

Najstaršie črepy a ďalšie nálezy

Nálezy vo Veľkých Kostoľanoch

Majetok štátu

14.3.2025 (SITA.sk) - Archeológovia odkryli v lokalite známej ako Vysielač na návrší vo Veľkých Kostoľanoch v okrese Piešťany 53 archeologických objektov rôzneho kultúrneho zaradenia od mladšej doby kamennej (približne 5000 rokov pred našim letopočtom) až po niekoľko pozostatkov zo staršej doby železnej (približne 750 rokov p.n.l).Išlo podľa Petra Mandáka z Archeologickej agentúry predovšetkým o sídliskové jamy, ale našli aj pozostatky jedného obydlia zo staršej doby železnej a zásobná jama, pravdepodobne z toho istého obdobia.„V niektorých objektoch bolo množstvo nálezov, boli to úlomky nádob, kostenné nástroje, ale našla sa tu aj hrkálka, ktorá dodnes funguje. Niektoré objekty boli prázdne,“ priblížil výsledky predstihového výskumu archeológ Peter Mandák.Najstaršie črepy a ďalšie nálezy podľa neho pochádzajú z obdobia asi 5200 až 4900 rokov pred našim letopočtom. Pôvodnú funkciu odkrytých jám archeológovia zatiaľ nepoznajú. Po zániku prvotnej funkcie sa z nich stali jamy na odpadky. Asi najväčšou kuriozitou medzi nájdenými predmetmi bola práve hrkálka, vyrobená z hliny.Archeologické nálezy odkryté pod budúcim supermarketom Billa len potvrdili, že na kopci vo Veľkých Kostoľanoch existovala už približne 5000 rokov pred našim letopočtom osada osídlená prvými agrárnymi spoločenstvami, ktoré začali popri love chovať zvieratá, pestovať si obilie a z obilia vyrábať produkty.Nálezy vo Veľkých Kostoľanoch sú podľa archeológa Daniela Javoreka významné. Archeológovia územie po predstihovom výskume dnes odovzdali späť spoločnosti Billa, ktorá v území s veľkou výstavbou nových rodinných a bytových domov a občianskej vybavenosti bude stavať supermarket.Hovorca reťazca Marek Kravjar ubezpečil, že Billa má veľký záujem na zachovaní kultúrneho dedičstva. Potvrdil, že časť nálezov zakomponujú do budúcej predajne, ktorú by chceli otvoriť ešte v tomto roku.Podľa Petra Grznára z Krajského pamiatkového úradu v Trnave sú arecheologické nálezy majetkom štátu. S Pamiatkovým úradom SR sa však dá dohodnúť na ich dlhodobej výpožičke alebo inom spôsobe ich prezentácie verejnosti.