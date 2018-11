Archeológovia vyvíjajú aplikáciu, ktorá ukáže pamiatky v minulosti

Ilustračné foto. Foto: TASR/ Dano Veselský Foto: TASR/ Dano Veselský

Nitra 6. novembra (TASR) – Odborníci z Archeologického ústavu (AÚ) Slovenskej akadémie vied (SAV) v Nitre pracujú na aplikácii, pomocou ktorej bude možné na obrazovke mobilu či tabletu vidieť, ako vyzerali pamiatky, kostoly či opevnenia v minulosti. Ide o medzinárodný projekt virtuálnej archeológie, do ktorého sú okrem slovenských vedcov zapojení aj špecialisti z Nemecka, Rakúska, Poľska, Talianska, Chorvátska a Českej republiky.Cieľom projektu je okrem iného vývoj aplikácií, ktoré umožnia virtuálnu rekonštrukciu pamiatok i celého charakteru krajiny v dávnych dobách. Pomáhať budú nielen vedcom, ale verejnosti pri poznávaní histórie.vysvetlil archeológ Peter Bednár.V Českej republike sa takýmto spôsobom podarilo zrekonštruovať virtuálnu podobu sídliska najstarších roľníkov v Bylanoch pri Kutnej Hore.uviedol Jiří Unger z Akademie věd Českej republiky v Prahe.Slovenská aplikácia by mala byť hotová v priebehu budúceho roka. Užívatelia ju budú môcť v prvej fáze vyskúšať v Nitre.povedal Bednár.Ako doplnil riaditeľ AÚ SAV v Nitre Matej Ruttkay, cieľom aplikácie je priblížiť verejnosti zaujímavým spôsobom významné archeologické náleziská.uviedol Ruttkay.Podľa jeho slov patria odborníci zo Slovenska i Čiech v oblasti virtuálnej archeológie k európskej špičke.skonštatoval Ruttkay.Súčasné vybavenie slovenských archeológov je vďaka úspešným projektom financovaným z Európskej únie na špičkovej úrovni. Podľa Ruttkaya by však už pre mimoriadne rýchle napredovanie technológií potrebovalo obnovu.dodal.