Archeoskanzen Havránok pri Liptovskej Mare majú dobudovať a zrekonštruovať

Národnú kultúrnu pamiatku Archeoskanzen Liptovská Mara – Havránok pri Liptovskej Sielnici v nasledujúcich rokoch zrekonštruujú a dobudujú. V tomto roku prikročí správcovské Liptovské múzeum k sanácii súčasných objektov za vyše 170.000 eur z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Múzeum o tom informovalo na sociálnej sieti.



Na budúci rok by sa podľa ďalších zverejnených informácií mala začať nová éra Havránka, na ktorú pôjde vyššia suma peňazí. Využiť pri tom plánujú prostriedky z Fondu obnovy ŽSK. Pripravuje sa aj spolupráca medzi múzeom a investorom na západnej strane Liptovskej Mary. "Keďže najmä počas letnej sezóny býva Havránok dejiskom rozličných kultúrnych podujatí, je nutné veľmi skoro vyriešiť otázku dostatočných parkovacích plôch a príslušnej infraštruktúry. Rovnako by zo spolupráce mohol vzniknúť nový náučný chodník, ktorý sprístupní Havránok aj pre peších turistov. Tí zaparkujú autá na pripravovanom záchytnom parkovisku a následne využijú náhradnú ekologickú dopravu do areálu skanzenu a do oblasti priehradného múru," uviedli z Liptovského múzea.



Havránok predstavuje jedno z najvýznamnejších archeologických nálezísk na Slovensku. "Prítomnosť Keltov na Liptove sa dokumentuje na Liptove od 4. až 1. storočia pred naším letopočtom. Archeológovia tu objavili a odkryli pozostatky sídliska z mladšej doby železnej označovanej aj ako laténska doba," konkretizovalo múzeum.

Foto Autor: Marek Novotnak – Vlastné dielo, CC BY-SA 3.0,



Jedinečnosťou Havránka je, že sa tu uplatnila takzvaná experimentálna archeológia. Nezostalo pri tradičnom odkrytí a zakonzervovaní objektov, ale došlo k ich rekonštrukciám a výstavbe replík. "Vďaka tomu sa z Havránka stal prvý slovenský archeologický park pod holým nebom, v ktorom môžeme obdivovať zrekonštruované obytné stavby, pec na vypaľovanie keramiky, obetisko a valy s bránou," uzavrelo múzeum.