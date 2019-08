Archívny fond Verejnosť proti násiliu sprístupnili bádateľom

Na 19. schôdzi SNR, ktorá sa konala 19.decembra 1989, vystúpil aj predstaviteľ Koordinačného výboru VPN Ján Budaj. Bolo to po prvýkrát, čo pred slovenským parlamentom vystúpil zástupca občianskej iniciatívy, bez toho, aby bol poslancom SNR. Ján Budaj pred poslaneckým zborom SNR, 19.12.1989 Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 23. augusta (TASR) - Archívny fond Verejnosť proti násiliu (VPN) sprístupnili bádateľom. Slovenský národný archív tak urobil v súvislosti s 30. výročím pádu totalitného komunistického režimu v Československu. Informovalo o tom Ministerstvo vnútra (MV) SR s tým, že väčšinu fondu doteraz nebolo možné študovať.priblížil rezort vnútra.Doteraz bolo prístupné len jedno oddelenie, a to občianske združenie a občianska iniciatíva VPN, ktoré obsahuje archívne dokumenty z novembra a decembra 1989. V súčasnosti tak k nemu pribudli ďalšie tri fondové oddelenia. Tie podľa rezortu pokrývajú obdobie od januára 1990 až do konca roka 1992.skonštatoval rezort. Súčasťou archívneho fondu je aj dokumentačné oddelenie. To tvoria predovšetkým plagáty, letáky, fotografie, audio a videozáznamy, tlač či trojrozmerné predmety.Prístupnosť archívneho fondu Verejnosť proti násiliu vymedzuje bádateľský poriadok v bádateľni Slovenského národného archívu. Dokumenty je možné si vyžiadať na štúdium s cieľom historického výskumu. Rezort však vysvetlil, že niektoré časti fondu podliehajú zákonu o ochrane osobných údajov, preto sú prístupné verejnosti iba v obmedzenom rozsahu.