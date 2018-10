Arcibiskup Ján Sokol oslávil 85 rokov ďakovnou omšou

Emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol (na snímke uprostred). Foto: TASR/Jozef Polešenský Foto: TASR/Jozef Polešenský

Trnava 13. októbra (TASR) – Slávnostnú ďakovnú omšu pri príležitosti životného jubilea slávil v sobotu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave Ján Sokol. Emeritný trnavský arcibiskup a metropolita Slovenska sa dožil 9. októbra 85 rokov.Na omši, venovanej aj 30. výročiu biskupskej konsekrácie, sa zúčastnili rodinní príslušníci a početné duchovenstvo, medzi pozvanými hosťami bol aj pápežský nuncius Giacomo Guido Ottonello. Ján Sokol sa vo svojom príhovore poďakoval všetkým, ktorí mysleli a myslia na neho vo svojich modlitbách. Vyjadril nádej, že spolu vytrvajú napriek ťažkých prekážkam a skúškam pri svojej viere a nedajú sa manipulovať a strhávať z cesty spásy, abyHlavným kazateľom na omši bol súčasný trnavský arcibiskup Ján Orosch. Spomenul významné životné medzníky oslávenca, zdôraznil, že emeritný arcibiskup sa rád vo svojich kázňach vracia k biblickému hosana a ukrižuj.zdôraznil.Emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol sa narodil sa 9. októbra 1933 v Jacovciach. V roku 1953 vstúpil do kňazského seminára. Po absolvovaní teologického štúdia na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave ho 23. júna 1957 trnavský apoštolský administrátor, biskup Ambróz Lazík vysvätil za kňaza. Webová stránka trnavskej arcidiecézy uvádza, že vtedajší režim mu neudelil štátny súhlas a tak dlhé roky zastával len najnižšiu funkciu kaplána v Šuranoch, Leviciach, Bratislave a Štúrove. Po uvoľnení režimu v roku 1968 ho biskup Lazík vymenoval za prefekta kňazského seminára v Bratislave. V čase normalizácie ho úrady z tohto postu odvolali, vrátil sa do Serede. V roku 1981 ho biskup Július Gábriš navrhol za správcu farnosti Trnava-mesto. S týmto návrhom však štátne orgány nesúhlasili, pretože pre štát bol stále neprijateľný. Neprijateľný pre špičky vtedajšieho komunistického režimu bol i ako kandidát na biskupa, akceptovaný bol iba Vatikánom.Biskup Gábriš tajne vymenoval Jána Sokola v roku 1981 za metropolitného konzultora. Keď v novembri 1987 biskup zomrel, musel zbor konzultorov zvoliť nového administrátora Trnavskej arcidiecézy. Zvolený bol seredský dekan Sokol. Avšak režim voľbu neschválil. Sokol zostal vo funkcii nelegálne, voči štátnym orgánom v nasledujúcom období tak zastupovala Trnavskú arcidiecézu iná osoba z cirkevnej hierarchie.Štát vydal súhlas až 18. mája 1988 po rokovaniach so zástupcami Vatikánu. Sokol prijal 12. júna 1988 v Trnave v Katedrále sv. Jána Krstiteľa biskupské svätenie z rúk biskupa Francesca Colasuonna. Do úradu arcibiskupa ho uviedli 10. septembra 1989. Počas návštevy Československa 22. apríla 1990 mu potom pápež Ján Pavol II. v Bratislave - Vajnoroch odovzdal symbol metropolitného úradu - arcibiskupské pálium. Ako prvý a zároveň posledný metropolita Slovenska pôsobil do roku 1995, kedy vznikla nová arcidiecéza.uvádza stránka arcidiecézy. Z funkcie odstúpil v roku 2009 po dosiahnutí veku 75 rokov.Meno Jána Sokola v posledných rokoch vo verejnosti rezonovalo v súvislosti s odvolaním jeho nástupcu Róberta Bezáka. Neukončený je jeho súdny spor s časopisom Týždeň, ktorý vyšiel s informáciami o dvojakom hospodárení a predaji pozemkov na arcidiecéze.