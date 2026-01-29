Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

29. januára 2026

Arcibiskup Paul Gallagher navštívi Slovensko pri príležitosti 25. výročia Základnej zmluvy so Svätou stolicou


Sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Svätej stolice Mons. Paul Richard Gallagher absolvuje v ...



gallagher 676x451 29.1.2026 (SITA.sk) - Sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Svätej stolice Mons. Paul Richard Gallagher absolvuje v dňoch 30. januára – 1. februára 2026 oficiálnu návštevu Slovenska pri príležitosti 25. výročia nadobudnutia platnosti Základnej zmluvy medzi SR a Svätou stolicou. Navštívi Bratislavu a Nitru. Informovala o tom Konferencia biskupov Slovenska (KBS).

Oficiálne stretnutia aj duchovné podujatia


Návšteva nadväzuje na dlhodobo dobré a stabilné vzťahy medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou. Program návštevy zahŕňa oficiálne stretnutia so štátnymi predstaviteľmi, stretnutia s členmi Konferencie biskupov Slovenska, ako aj duchovné podujatia, vrátane slávenia svätej omše.

Významnou súčasťou návštevy bude aj účasť na medzinárodnom odbornom sympózium v Bratislave, venované 25. výročiu Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, ktoré vytvorí priestor na reflexiu jej významu, aktuálnosti a výziev do budúcnosti.

Sekretár pre vzťahy so štátmi je v štruktúre Svätej stolice zodpovedný za diplomatické vzťahy, medzinárodné dohody a dialóg so štátmi. „Návšteva Mons. Gallaghera preto má nielen cirkevný, ale aj štátno-diplomatický a spoločenský rozmer," podčiarkla KBS.

Vzťahy majú hlbokú kontinuitu


Na Slovensko prichádza na pozvanie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára. Diplomatické vzťahy medzi Slovenskom a Svätou stolicou majú hlbokú historickú kontinuitu, ktorá siaha až do obdobia Česko-Slovenska, keď boli v roku 1920 nadviazané prvé oficiálne styky.

Zmluvu, ktorá sa stala historicky prvým medzinárodným dokumentom tohto charakteru, pripravil vtedajší apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Luigi Dossena. Jej cieľom bolo dosiahnuť komplexnú úpravu vzťahov medzi Slovenskou republikou a Katolíckou cirkvou, ako aj medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou.


Zdroj: SITA.sk - Arcibiskup Paul Gallagher navštívi Slovensko pri príležitosti 25. výročia Základnej zmluvy so Svätou stolicou © SITA Všetky práva vyhradené.

