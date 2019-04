Ardernová a Macron zvolávajú summit o zastavení zneužívania internetu

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wellington 24. apríla (TASR) - Nový Zéland a Francúzsko zvolávajú svetových lídrov na summit, ktorý sa bude konať v polovici mája v Paríži s cieľom zastaviť používanie sociálnych sietí na organizovanie útokov a podporu terorizmu.Stretnutiu, ktoré sa bude konať 15. mája v Paríži, budú predsedať lídri organizujúcich krajín - novozélandská premiérka Jacinda Ardernová a francúzsky prezident Emmanuel Macron.Očakáva sa na ňom účasť politikov i manažérov technologických firiem. Organizátori ich vyzvú pripojiť sa k tzv. výzve z Christchurchu so zámerom odstrániť z internetu teroristický a násilný extrémistický obsah.Ardernová zdôraznila, že cieľom podujatia i spoločného úsilia nie je obmedziť slobodu prejavu, ale zabrániť šíreniu extrémistického násilia v režime online.Pripomenula, že pri teroristických útokoch z 15. marca na dve mešity v Christchurchi, pri ktorých bolo zabitých 50 moslimských veriacich, sociálne siete "bezprecedentným spôsobom" slúžili ako "nástroj na podporu teroristického činu" a šírenie nenávisti.Útoky v mešitách boli totiž naživo prenášané na internete a bolo tak jasne vidno, ako strelec bezohľadne strieľal na mužov, ženy i deti.Prezidentský palác v Paríži vo vyhlásení uviedol, že stretnutie by malo viesť k tomu, žePodľa Ardernovej"Je dôležité, aby technologické platformy ako Facebook neboli zneužité ako nástroj terorizmu, ale stali sa namiesto toho súčasťou globálneho riešenia pre boj proti extrémizmu," apelovala novozélandská premiérka.Macron už predtým vyjadril svoju ambíciu, aby Francúzsko prevzalo vedúcu úlohu pri navrhovaní nových regulačných opatrení "na zladenie technológií s univerzálnym dobrom".Summit, ktorý organizujú Nový Zéland a Francúzsko, sa bude konať v rovnakom čase ako schôdzka nazvaná Tech for Humanity, na ktorej sa zídu ministri členských štátov skupiny G7 zodpovední za digitálne technológie, ako aj v čase konferencie Tech for Good. Všetky podujatia sa uskutočnia 15. mája.Spomínaný priamy prenos zo streľby v mešitách v Christchurchi trval 17 minút a bol zdieľaný na rôznych internetových stránkach. Nový Zéland zakázal nielen zverejňovanie tohto videozáznamu z útoku, ale aj manifestu, ktorý napísal a publikoval Brenton Tarrant, ktorý ako podozrivý z útokov na mešity čelí 50 obvineniam z vraždy a 39 pokusom o vraždu.