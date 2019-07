Ardernová rozhodne nesúhlasí s Trumpovými názormi na kongresmanky

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wellington 16. júla (TASR) - Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová sa v utorok pridala k politikom odsudzujúcim vyjadrenia prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý odkázal americkým demokratickým kongresmankám, aby satam, odkaľ prišli.Trumpa za jeho xenofóbne vyjadrenia odsúdili v pondelok dosluhujúca britská premiérka Theresa Mayová i predseda kanadskej vlády Justin Trudeau.Americký prezident na Twitteri obvinil americké demokratické kongresmanky, ktoré "z toho, že "napísal Trump.V rozhovore pre rozhlasovú stanicu Radio New Zealand Ardernová poznamenala, že obvykle síce nezasahuje do vnútornej politiky iných štátov, ale "Ardernová je podľa vlastných slov hrdá na to, že na Novom Zélande si cenia rozdiely medzi ľuďmi a vítajú aj diverzitu v politike.uviedla Ardernová. Pripomenula tiež, že človeka nemožno posudzovať podľa jeho pôvodu a ani na jeho základe robiť závery, či má právo byť poslancom.Štyri členky Snemovne reprezentantov z Demokratickej strany s prisťahovaleckými koreňmi, ktoré americký prezident Donald Trump vyzval, aby odišli z USA a vrátili sa do svojich rodných krajín, v pondelok na spoločnej tlačovej konferencii v priestoroch Kongresu povedali, že takouto rétorikou podporuje, a vyhlásili, že nebudú mlčať. Uviedla to televízia NBC.Pred začiatkom tlačovej konferencie ľavicovo orientovaných kongresmaniek zverejnil Trump na Twitteri ďalšiu sériu útočných príspevkov. Opäť im odkázal, že ak nie sú v USA spokojné, môžu odísť — je to len na nich.napísal Trump.Radikálni ľavicoví demokrati podľa neho chcú otvorené hranice,. "argumentoval americký prezident.