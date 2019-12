Ardernová: Vyšetrovanie súviace s erupciou White Island môže trvať rok

Jacinda Ardernová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wellington 16. decembra (TASR) - Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová v pondelok uviedla, že oficiálne vyšetrovanie súvisiace s erupciou ostrovného vulkánu White Island z minulého týždňa môže trvať až rok a viesť k uloženiu trestov odňatia slobody až do piatich rokov. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters.Vyšetrovanie bude viesť novozélandský úrad pre bezpečnosť práce, ktorý môže jednotlivcov a spoločnosti stíhať za porušenie zákonov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, vysvetlila premiérka.Ardernová tiež oznámila založenie fondu s finančnými prostriedkami vo výške päť miliónov novozélandských dolárov (2,96 milióna eur), ktoré sú vyčlenené na pomoc malým firmám postihnutým dôsledkami erupcie sopky. Očakáva sa, že podporný fond sa rozdelí medzi podniky v pobrežnom pevninskom meste Whakatane, ktoré slúži ako východiskový bod pre výlety na uvedený sopečný ostrov, známy aj pod maorijským názvom Whakaari.Na otázku, či medzi príjemcov pomoci budú patriť aj prevádzkovatelia zájazdov na ostrov, Ardernová odpovedala, že podrobnosti ešte neboli stanovené.Počas erupcie sa na ostrovnom vulkáne White Island alebo v jeho okolí nachádzalo celkovo 47 návštevníkov, prevažne turistov. Najväčšia skupina 24 ľudí bola z Austrálie, deviati zo Spojených štátov, piati z Nového Zélandu a štyria z Nemecka. Boli tam aj dvaja Číňania, dvaja Briti a jeden Malajzijčan.Oficiálne je potvrdená smrť 16 ľudí. Ďalší dvaja ľudia, ktorých telá sa pravdepodobne nachádzajú vo vodách okolo ostrova, sú úradmi evidovaní ako nezvestní.V nemocniciach na Novom Zélande a v Austrálii zostáva 26 ľudí, pričom mnohí z nich sú v kritickom stave pre závažné popáleniny.Mnohí z usmrtených a zranených boli Austrálčania, ktorí boli v oblasti ostrova na jednodňovom výlete počas výletnej plavby loďou spoločnosti Royal Caribbean Cruises. Táto loď - Ovation of the Seas - v pondelok zakotvila v Sydney. Na palube boli aj cestujúci z výletu k sopečnému ostrovu, ktorí sa emotívne zvítali so svojimi príbuznými, napísal Reuters.Právni experti minulý týždeň uviedli, že na súdoch v Spojených štátoch očakávajú žaloby od zranených cestujúcich alebo pozostalých po obetiach. Potenciálna zodpovednosť lodnej spoločnosti za exkurziu, ktorá sa skončila tragicky, by mohla závisieť od toho, či táto erupcia bola nepredvídateľná, uviedli experti pre Reuters.