Arensman triumfuje v hmle na Tour de France, Pogačar zvyšuje náskok

Evenepoel odstúpil z Tour už na legendárnom Tourmalete

Pogačar dominuje celkovému poradiu, Lipowitz s bielym dresom

20.7.2025 (SITA.sk) - Holandský cyklista Thymen Arensman vybojoval víťazstvo v sobotňajšej náročnej 14. etape Tour de France v Pyrenejach, zatiaľ čo obhajca titulu Tadej Pogačar si opäť navýšil celkový náskok.Dvojnásobný olympijský víťaz Remco Evenepoel, ktorý bol priebežne tretí, odstúpil z podujatia už na prvom stúpaní legendárneho Tourmaletu.Arensman zaútočil na treťom z celkovo štyroch kopcov a v cieli v hmle v nadmorskej výške 1840 metrov padol vyčerpaný na zem. „Po všetkej tej námahe je to krásne víťazstvo. Mal som šťastie, že som mal dnes dobré nohy,“ povedal 25-ročný jazdec tímu Ineos. Pogačar v závere odrazil útoky Jonasa Vingegaarda a v šprinte získal ďalších šesť sekúnd náskoku pred najväčším rivalom.Pogačar, víťaz Tour 2020, 2021 a 2024, vedie pred Vingegaardom už o 4:13 min, tretí je Florian Lipowitz so stratou 7:53 min. Lipowitz, ktorý prešiel z biatlonu k cyklistike, získal biely dres pre najlepšieho mladého jazdca. „Keď som sem prišiel, nemal som ambície na biely dres, takže som veľmi šťastný,“ povedal Nemec.Pogačar ocenil Arensmana ako „najsilnejšieho počas úniku aj počas celého dňa“. Sám priznal, že zjazd z Tourmaletu v hmle bol strašidelný: „Za Arensmanom som videl len 20 metrov, potom zmizol v hmle.“Evenepoel po piatkovej časovke priznal, že mu došli sily: „Ráno som cítil, že som prázdny, na kopci už nohy nešli.“ V nedeľu čaká pelotón zvlnená etapa z Muretu do Carcassonne.