Argentína sa pripravuje na rokovania s MMF s cieľom riešiť krízu

Buenos Aires 4. septembra (TASR) - Argentínsky minister financií Nicolas Dujovne sa v utorok stretne vo Washingtone so zástupcami Medzinárodného menového fondu (MMF) v úsilí urýchliť vyplatenie financií z pohotovostného úveru, na ktorom sa argentínska vláda dohodla s fondom v júni.Na začiatku júna sa Argentína a fond dohodli na pohotovostnom úvere v hodnote 50 miliárd USD (43,07 miliardy eur). Pôžička mala slúžiť na stabilizáciu pesa, ktorého kurz v tomto roku oproti doláru prudko klesol. Napriek dohode s MMF sa však situácia nezmenila a hodnota pesa klesala ďalej. Trhy sa začali obávať, či krajina bude schopná splniť v budúcom roku svoje finančné záväzky. Argentínsky prezident Mauricio Macri preto minulý týždeň oznámil, že požiadal fond o skoršie uvoľnenie financií na plnenie finančných záväzkov v ďalšom období, čo by trhy upokojilo.Kurz pesa však klesal ďalej, pričom za päť mesiacov dosiahol pokles už 70 %. Vláda preto pristúpila k úsporným opatreniam. V pondelok (3.9.) prezident Macri oznámil zrušenie viacerých ministerstiev a v prípade ďalších ich zlúčenie. Z pôvodného počtu 19 bude tak mať Argentína 10 ministerstiev. Navyše, opätovne sa zavedú vývozné clá na agrokomodity.Dujovne plánuje vedenie MMF oboznámiť s novými krokmi, ktoré by mali zabezpečiť stlačenie primárneho deficitu na nulu. Pôvodný cieľ predstavoval deficit na úrovni 1,3 % HDP oproti tohtoročnej očakávanej úrovni 2,6 % HDP.Podľa hovorcu fondu Gerryho Ricea by sa rokovania mali ukončiť čo najskôr, aby sa upravený ekonomický plán urýchlene predložil rade fondu. Podľa MMF má Argentína jeho plnú podporu a očakáva, že kroky argentínskej vlády pomôžu krajine súčasné ťažkosti prekonať.(1 EUR = 1,1609 USD)