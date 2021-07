Argentínsku šermiarku čakalo po prehre v Tokiu prekvapenie, tréner ju verejne požiadal o roku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.7.2021 (Webnoviny.sk) - Smútok z prehry na olympijských hrách v Tokiu u argentínskej šermiarky Maríe Belén Pérezovej Mauriceovej v priebehu krátkej chvíle vystriedala radosť. Argentínčanka v pondelok vypadla v 2. kole šable žien s Maďarkou Annou Mártonovou.Jej dlhoročný tréner a partner Lucas Guillermo Saucedo ju však vzápätí verejne požiadal o ruku. Vo chvíli, keď sa Pérezová Mauriceová zhovárala so zástupcami médií, zdvihol ručne napísaný odkaz v španielčine s otázkou: "Vezmeš si ma?"Tridsaťšesťročná šermiarka to nečakala, no ponuku na sobáš nadšene akceptovala. "Novinári mi povedali, aby som sa otočila, a on mal ten papier. Na všetko som v tej chvíli zabudla. Sme spolu veľmi šťastní, máme sa radi a chceme spolu stráviť zvyšok života. V Buenos Aires plánujeme oslavu s veľkou grilovačkou,“ poznamenala športovkyňa.Kouč Saucedo v danom momente cítil, že nastal ten správny čas. "Milujem ju, a keď prehrala zápas, veľmi ju to mrzelo. Chcel som jej zlepšiť náladu. V tej chvíli som to napísal na papier,“ prezradil s tým, že keby jeho vyvolená zvíťazila, počkal by s ponukou na sobáš na iný - vhodnejší okamih.