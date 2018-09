Argentínu paralyzoval generálny štrajk

Na snímke demonštranti blokujú hlavnú cestu v argentínskom Buenos Airespočas štrajku v utorok 25. septembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Buenos Aires 26. septembra (TASR) - Generálny štrajk v Argentíne ochromil v utorok leteckú, autobusovú, lodnú i železničnú dopravu. Štrajk zvolali odborári na protest proti dôsledkom hospodárskej krízy a vládnym úsporným opatreniam, informovala agentúra AP.V poradí štvrtý generálny štrajk proti ekonomickej politike vlády prezidenta Mauricia Macriho paralyzoval celé sektory argentínskej ekonomiky. Odborári protestovali proti rokovaniam o poskytnutí pomoci od Medzinárodného menového fondu (MMF), proti prepúšťaniu a vysokej inflácii.Počas štrajku boli zatvorené aj mnohé banky, čerpacie stanice, súdy, obchody a školy, zatiaľ čo nemocnice prijímali len urgentné prípady. Zastavený bol aj odvoz komunálneho odpadu.Národný letecký dopravca Aerolineas Argentinas zrušil na utorok vnútroštátne i medzinárodné lety. Problémy mali aj iné letecké spoločnosti, keďže do práce nenastúpili ani mnohí zamestnanci letísk.Demonštranti zablokovali hlavné cesty do argentínskej metropoly Buenos Aires a do miest Rosario a Córdoba, uviedla agentúra DPA.Argentínou v súčasnosti otriasa hlboká hospodárska kríza, ktorá sa podľa analytikov môže ešte zhoršiť. Výkon ekonomiky v 2. štvrťroku klesol medziročne o zhruba štyri percentá, najväčšie obavy však vyvoláva vysoká inflácia. Očakáva sa, že tento rok dosiahne rast spotrebiteľských cien 42 percent.Kríza má niekoľko príčin. Najprv veľké sucho zdecimovalo úrodu tretieho najväčšieho svetového vývozcu sóje a kukurice. Situácia sa zhoršila v 1. štvrťroku 2018, keď ceny ropy vo svete stúpli a keď americká centrálna banka zvýšila úrokovú sadzbu. To viedlo investorov k tomu, aby stiahli svoje doláre z rozvíjajúcich sa ekonomík vrátane Argentíny. Kurz argentínskeho pesa v dôsledku toho za necelý rok stratil viac ako polovicu svojej hodnoty.Argentínsky prezident Macri v tejto situácii zaviedol tvrdé úsporné opatrenia, ktoré zahŕňajú obmedzenie štátnych subvencií na energie, prepúšťanie štátnych zamestnancov či zavádzanie nových daní. Tieto kroky vyvolali nevôľu veľkej časti argentínskej verejnosti.