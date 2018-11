Ariana Grande predstavila titulnú pieseň z pripravovaného albumu Thank U, Next

Ariana Grande-Butera

BRATISLAVA 5. novembra - Americká speváčka Ariana Grande vydá album Thank U, Next. Interpretka to prezradila prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter.Dvadsaťpäťročná rodáčka z Floridy zároveň zverejnila prvú skladbu, ktorá má rovnaký názov ako pripravovaný album. Dátum vydania novinky zatiaľ nie je známy. Speváčka však prezradila, že na štúdiovke nebude mať žiadnych hostí.účinkovala v roku 2008 v broadwayskom muzikáli 13 a za svoj výkon získala National Youth Theatre Association Award. Známou sa stala vďaka úlohe Cat Valentine, ktorú stvárnila v roku 2011 v seriáli iCarly (2007 - 2012), a tiež v projektoch Victorious (2010 - 2013) a Sam & Cat (2013 - 2014).Okrem toho sa predstavila napríklad vo filmoch 7 Secrets with Victoria Justice (2010) alebo Zoolander No. 2 (2016). Debutový album Yours Truly uviedla na trh v roku 2013 a dostala sa s ním na vrchol rebríčka Billboard 200. Rovnaký úspech dosiahla aj s druhou štúdiovkou My Everything (2014), ktorú navyše nominovali na cenu Grammy.S albumom Dangerous Woman (2016), ktorý sa tiež uchádzal o zlatý gramofónik, po prvý raz dobyla UK Chart. Tento rok v auguste sa dostal na trh jej štvrtý album Sweetener, ktorý sa vyšplhal na vrchol oboch rebríčkov. Okrem toho má na konte aj EP nahrávky Christmas Kisses (2013) alebo Christmas & Chill (2015).Informácie pochádzajú z webstránky consequenceofsound.net a archívu agentúry SITA.