Arizona a Wisconsin oficiálne potvrdili víťazstvo Bidena, Trump stále hovorí o volebnom podvode

Trump sa vyhráža žalobou

Nepodložené konšpirácie o ukradnutom víťazstve

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.12.2020 (Webnoviny.sk) - Ďalšie dva americké štáty - Wisconsin a Arizona, v pondelok potvrdili výsledky novembrových prezidentských volieb v prospech demokratického kandidáta Joea Bidena . Právnický tím dosluhujúceho prezidenta Donalda Trumpa však výsledky naďalej spochybňuje.Bidenovo víťazstvo vo Wisconsine potvrdili po čiastočnom prepočítaní hlasov, ktoré však napriek tvrdeniam Trumpa len zvýšilo demokratov náskok.Trump sa pritom vyhráža žalobou, ktorou chce výsledky zrušiť. Guvernér Tony Evers výsledky potvrdil svojím podpisom, čím sa začalo päťdňové obdobie, keď môže Trump podať žalobu, ktorou chce vylúčiť až 238-tisíc hlasov. Prezident i jeho právnici opakovane hovoria o rozsiahlych podvodoch, no dosiaľ neposkytli dôkazy.Agentúra AP pritom pripomína, že aj keby sa Trumpovi podarilo vo Wisconsine uspieť, tamojších 10 hlasov voliteľov by mu k víťazstvu nijako nepomohlo.Bidenovo víťazstvo v pondelok potvrdili aj úrady v Arizone, kde sa za regulárnosť volieb svojimi podpismi zaručili demokratická štátna tajomníčka Katie Hobbsová aj republikánsky guvernér Doug Ducey. Biden je pritom len druhým demokratom, ktorý počas 70 rokov vyhral v Arizone.Zatiaľ čo Hobbsová, Ducey, generálny prokurátor štátu a tiež predseda tamojšieho najvyššieho súdu potvrdili výsledky, Trumpovi právni zástupcovia Rudy Giuliani a Jenna Ellisová sa stretli vo phoenixskom hoteli a znovu zopakovali obvinenia a podvodoch, no ako je už zvykom, opäť neposkytli žiadne dôkazy.Odvtedy, čo viaceré médiá pripísali výhru vo voľbách Bidenovi, Trump odmieta prijať výsledky a uznať prehru. Namiesto toho opakuje nepodložené konšpirácie o tom, ako mu víťazstvo ukradli, a podnikol aj právne kroky, aby zvrátil výsledky. Dosiaľ však žaloby Trumpovej kampane opakovane zamietli alebo zrušili.Biden vo voľbách získal 306 voliteľov, zatiaľ čo Trump má na konte 232. Prezidentské voľby tradične vyhráva kandidát s najmenej 270 hlasmi zo Zboru voliteľov, ktorý má 538 členov zastupujúcich jednotlivé štáty.