Armáda urobila pri hasení požiaru v Malej Lodine 229 letov a prepravila tak státisíce litrov vody (foto)

Výborná spolupráca

Na pomoc išli aj do Slovinska

27.7.2022 (Webnoviny.sk) - Pri hasení rozsiahleho lesného požiaru v katastri obce Malá Lodina (okres Košice – okolie) pomáhajú príslušníkom Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) aj armádne vrtuľníky v spolupráci s letkou ministerstva vnútra , ktoré prepravili k včerajšiemu dňu viac ako 460-tisíc litrov vody počas 229-tich letov.„Príslušníci 51. krídla Prešov zabezpečili transport a zlanenie členov hasičského a záchranného zboru spolu 109-krát, prepravili 2400 kg materiálu, zhodili 168 bambi vakov a napustili 22 oto vakov," informoval minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) a veliteľstvo vzdušných síl ozbrojených síl SR na svojej webovej stránke.Na hasenie požiaru v náročnom a nedostupnom teréne použili vrtuľníky UH-60M a Mi-17. Na plnení tejto úlohy sa priamo podieľalo 37 vycvičených profesionálnych vojakov od veliteľa 51. krídla, až po pozemný letiskový zabezpečujúci personál.„Spolupráca, ktorá fungovala ako švajčiarske hodinky je výsledkom niekoľkoročnej spolupráce a pravidelných cvičení s Hasičským a záchranným zborom, na ktorých sa neustále 51. krídlo zúčastňuje a zlepšuje svoje zručnosti," informuje veliteľstvo vzdušných síl.Extrémne horúčavy v Európe zapríčinili v posledných dňoch množstvo požiarov, s ktorých hasením pomáhali aj armádne zložky jednotlivých krajín, pričom do boja s týmto živlom sa zapojili aj slovenskí vojaci.Vojaci z 51. vrtuľníkového krídla v Prešove so svojim vrtuľníkom UH-60M boli vyslaní na pomoc do Slovinska, kde nalietali celkovo viac ako 35 hodín, pričom tzv. bambi vak určený na hasenie požiarov najmä v ťažko dostupných lesných porastoch naplnili 349-krát, čo predstavovalo celkovo 712-tisíc litrov vody.