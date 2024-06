Arménsko plánuje vystúpiť z Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti, vyhlásil premiér Pašinjan

Čoraz väčšie napätie

Prehĺbenie vzťahov so západom

13.6.2024 (SITA.sk) - Arménsky premiér v stredu vyhlásil, že majú v úmysle vystúpiť z Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB), ktorá združuje bývalé sovietske štáty a dominuje jej Rusko. Nikol Pašinjan v parlamente povedal, že vláda neskôr rozhodne, kedy odísť z bezpečnostnej aliancie. Bolo to po prvý raz, čo povedal, že Arménsko z organizácie odíde.„Odídeme. Rozhodneme sa kedy odídeme. Nevrátime sa, nie je iná cesta,“ vyjadril sa Pašinjan. Krátko na to minister zahraničia Ararat Mirzojan v zjavnej snahe zmierniť premiérove slová povedal, že Pašinjan ešte neoznámil úplné stiahnutie.„Tí, ktorí tvrdia, že predseda vlády povedal, že Arménsko vystupuje z OZKB, sa mýlia," povedal Mirzojan. Moskva to zatiaľ nekomentovala. Medzi Jerevanom a Moskvou panuje čoraz väčšie napätie.Po tom, ako Azerbjadžan vlani po bleskovej ofenzíve prevzal kontrolu nad regiónom Náhorný Karabach, kde žili etnickí Arméni, vzťahy medzi Arménskom a Ruskom sa ochladli. Jerevan viní spomenuté mierové sily, že neurobili nič, čo by zabránilo azerbajdžanskej ofenzíve.Kremeľ zase rozhnevalo Pašinjanovo úsilie prehĺbiť vzťahy so Západom a dištancovať sa od bezpečnostných a ekonomických aliancií, ktorým dominuje Rusko. Počas tohto napätého obdobia Arménsko pozastavilo účasť v OZKB, v ktorom sú okrem neho a Ruska aj Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko a Tadžikistan.Zrušilo tiež svoju účasť na spoločných vojenských cvičeniach a samitoch organizáciách. V stredu Pašinjan obvinil OZKB z toho, že neposkytla ochranu Arménsku a že niektorí jej členovia sa postavili na stranu Azerbajdžanu.