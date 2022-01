Arménsky prezident Sarkisjan odstúpil. Vadilo mu, že jeho úrad nemá žiadne právomoci

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.1.2022 (Webnoviny.sk) - Prezident Arménska Armen Sarkisjan oznámil svoju rezignáciu. Sťažoval sa pritom, že jeho úrad nemá dostatočné právomoci, ktoré by mu umožnili byť efektívnou hlavou štátu.Armen Sarkisjan bol zvolený do pozície prezidenta národným parlamentom v roku 2018, keď Arménsko prechádzalo z prezidentského systému vlády na parlamentný. Do tejto funkcie ho odporučil odchádzajúci prezident Serž Sarkisjan.Armen Sarkisjan v nedeľňajšom vyhlásení o rezignácii uviedol, že keď sa rozhodol túto funkciu prevziať, dúfal, že nový prezidentský úrad bude disponovať právomocami ovplyvňovať zahraničnú, hospodársku a investičnú politiku, no napokon to tak nebolo a ako prezident mal iba reprezentatívnu funkciu.