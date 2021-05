Arriva Trnava plánuje nakúpiť 16 autobusov, na cesty by sa mali dostať ešte tento rok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.5.2021 - Spoločnosť Arriva Trnava vyhlásila verejné obstarávanie na nákup 16 autobusov pre prímestskú dopravu. Predpokladaná hodnota zákazky bola vyčíslená na viac ako 3,4 milióna eur. Nové autobusy by sa na cesty mali dostať ešte v tomto roku.Arriva Trnava má s Trnavským samosprávnym krajom do konca roku 2023 uzatvorenú zmluvu o poskytovaní prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme.„Predmetom zákazky je nákup autobusov prímestskej dopravy typu low entry v počte 16 kusov, vrátane riadiacich, kamerových, informačných, komunikačných a tarifných systémov, a zabezpečenie ďalších tovarov a služieb súvisiacich s opravou a údržbou autobusov,“ uvádza Arriva Trnava v podmienkach verejného obstarávania.Od dodávateľa požaduje záruku na autobusy najmenej tri roky, na lak sedem rokov a technickú životnosť autobusu požaduje najmenej 10 rokov. Rozhodujúcim kritériom pri nákupe bude cena, do úvahy sa bude brať aj lehota dodania autobusov a ich spotreba paliva na 100 kilometrov. Dopravca chce mať autobusy najneskôr do 120 dní od uzatvorenia zmluvy.Arriva Trnava zabezpečuje prímestskú autobusovú dopravu v okresoch Trnava, Piešťany, Senica a Hlohovec. Okrem toho v niektorých mestách kraja zabezpečuje aj mestskú dopravu.