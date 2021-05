Arrivederci Švajčiarsko, ciao Taliansko! Sagan naznačil ambície pred Giro d’Italia

Entuziazmus a nadšenie mu nechýba

Tour de France po Gire je ešte otázne

3.5.2021 (Webnoviny.sk) - Peter Sagan sa po jedenástich rokoch predstavil na pretekoch Okolo Romandie, kde sa pripravoval na nadchádzajúci prvý vrchol sezóny Giro d'Italia (8.- 30. 5.).Kým v roku 2010 mladík Sagan uchvátil svet etapovým víťazstvom, dvoma druhými a celkovým dvanástym miestom, aktuálne už v zrelom veku ako 31-ročný ukázal, že stále s ním treba rátať v dojazdoch šprintérskych či zvlnených etáp. K triumfu v 1. etape pridal tretie miesto v tretej a celkovú štvrtú priečku v bodovacej súťaži."Bol to dobrý týždeň vo Švajčiarsku. Napriek zlému počasiu sme ukázali solídnu tímovú spoluprácu a dosiahol som aj pekné etapové víťazstvo. Cítim sa čoraz lepšie, moja forma stúpa. Arrivederci Švajčiarsko, ciao Taliansko! Vidíme sa o pár dní v Turíne na štarte Giro d'Italia," napísal Peter Sagan na svojom facebookovom profile po pretekoch Okolo Romandie.Zlepšenie Sagana v kopcoch si všimol aj jeden zo športových riaditeľov tímu Bora-Hansgrohe Jean-Pierre Heynderickx Na občasné šumy okolo nedostatočnej formy či motivácie trojnásobného majstra sveta dáva jasnú odpoveď: "Som v tíme Bora-Hansgrohe od minulého roka a nevšimol som si u neho nedostatok motivácie. Práve naopak. Stále dáva do pretekov aj tréningov veľa entuziazmu a nadšenia. V stúpaniach na menšom prevode pridá dve-tri silnejšie šliapnutia do pedálov a dostane sa tam, kam chce. Myslím si, že to zvláda ľahšie ako predtým," cituje bývalého belgického účastníka Tour de France web Sporza.be.Heynderickx ilustroval svoj názor na sedemnásobného víťaza bodovacej súťaže na Tour de France aj konkrétnymi príkladmi."Minulý rok sme sa celý tím pripravovali v horách v rakúskom Söldene. A viete, kto si po tréningu v daždi doprial hodinku navyše? Správne, bol to Sagan. Tento rok zasa po prekonaní koronavírusu šiel na Tirreno-Adriatico, aby sa čo najlepšie pripravil na Miláno - San Remo. A skončil tam štvrtý. To znamená, že trénoval veľmi efektívne. Myslím si, že aj také detaily ukazujú, že stále tomu dáva veľmi veľa," pokračoval 55-ročný Belgičan.Na otázku, či si Sagan po vlaňajšku aj v tomto roku dopraje náročnú kombináciu Giro d'Italia - Tour de France, Heynderickx odpovedal: "Zatiaľ to nie je jasné. Po Romandii určite pôjde na Giro d'Italia a po skončení týchto pretekov si so spolupracovníkmi sadneme a rozhodneme, ktoré ciele si budeme klásť ako tím na Tour de France."Prvé preteky Grand Tour v roku 2021 Giro d'Italia sa začnú v sobotu 8. mája časovkou jednotlivcov na 8,6 km v Turíne. Už na druhý deň príde na rad prvá šprintérska etapa zo Stupinigi do Novary (179 km) so šancou na triumf aj pre Petra Sagana.