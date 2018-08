Arrizabalaga si uplatnil výkupnú klauzulu, ide do Chelsea, bude drahší

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 8. augusta (TASR) - Španielsky futbalový brankár Kepa Arrizabalaga prestúpi zo španielskeho Athleticu Bilbao do londýnskej Chelsea. Podľa britských médií "The Blues" za 23-ročného hráča zaplatia 71 miliónov libier (cca 79,34 miliónov eur) a stane sa najdrahším brankárom sveta. Na Stamford Bridge má nahradiť Belgičana Thibauta Courtoisa, ktorý je na odchode do Realu Madrid.Podľa BBC už sám hráč vyplatil La Lige výkupnú klauzulu v uvedenej výške. Tak môže aj formálne opustiť Bilbao a odísť do Chelsea. Doterajší prestupový rekord brankára držal Brazílčan Alisson Becker, keď FC Liverpool za neho rímskemu AS zaplatil 66,8 miliónov libier.Arrizabalaga je španielska reprezentačná dvojka za Davidom de Geom z Manchestru United. Na konte má jeden reprezentačný štart. Za uplynulé dve sezóny odchytal v La Lige za Bilbao 53 duelov. V januári predĺžil s Athleticom zmluvu až do roku 2025, keď ho vehementne chcel získať Real Madrid.