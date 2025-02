Arsenal deklasoval Manchester City 5:1 v šlágri Premier League

Futbalisti Arsenalu Londýn triumfovali v nedeľnom šlágri 24. kola anglickej Premier League nad obhajcom titulu Manchestrom City jednoznačne 5:1. Šnúru bez prehry v najvyššej súťaži natiahli už na 14 stretnutí a na druhej priečke zaostávajú o šesť bodov za Liverpoolom, ktorý má zápas k dobru.





Arsenal mal raketový štart a už po 104 sekundách otvoril skóre zápasu. Po chybe Manuela Akanjiho a strate lopty sa k nej dostal Kai Havertz, ktorý prihral napravo na Martina Ödegaarda a kapitán tímu nemal problém strelou do odkrytej bránky rozjasať tribúny - 1:0. Na začiatku 6. minúty sa už domáci tešili aj z druhého zásahu, no ten neplatil pre ofsajd zakončujúceho Gabriela Martinelliho. Hostia dali o sebe vedieť až zásluhou hlavičky Joška Gvardiola, po ktorej sa zaskvel zákrokom David Raya a Gunners zachránilo aj brvno. Po ďalšej hrúbke v defenzíve City sa v 26. minúte dostal do tutovky Havertz, no z jedenástich metrov netrafil priestor bránky.Po prestávke sa hostia dočkali vyrovnania, v 55. minúte sa po centri Savinha presadil Erling Haaland a hlavičkou dal svoj 19. ligový gól. Radosť jeho tímu však trvala iba minútu, pretože na druhej strane sa po ďalšej chybnej rozohrávke oprel za šestnástkou do lopty Thomas Partey a s prispením teču Johna Stonesa skončila lopta za chrbátom brankára Stefana Ortegu - 2:1. Rozbehnutý Arsenal pridal tretí gól v 62. minúte, keď sa strelecky presadil iba 18-ročný stredopoliar Myles Lewis-Skelly. Štvrťhodinu pred koncom Havertz presne zakončil rýchly protiútok Arsenalu na 4:1 a demontáž obhajcu zavŕšil v nadstavenom čase 17-ročný striedajúci mladík Ethan Nwaneri.Hráči Tottenhamu Hotspur ukončili sedemzápasovú šnúru bez ligového víťazstva. Na ihrisku Brentfordu uspeli 2:0 a v tabuľke sa priebežne posunuli na 14. priečku. Spurs čakali v najvyššej súťaži na trojbodový zápis od 15. decembra. Tentoraz im k nemu pomohol vlastný gól, keď si v 29. minúte po rohovom kope Heung-Min Sona zrazil loptu za chrbát svojho brankára Vitaly Janelt. Gólovú poistku pridal v závere Pape Matar Sarr. Na druhej strane si prvý triumf a zároveň prvé čisté konto v Premier League pripísal český brankár Antonín Kinský.V rozpačitých výkonoch pokračuje Manchester United, ktorý prehral na Old Trafforde s Crystal Palace 0:2. O cennom triumfe hostí rozhodol dvoma gólmi francúzsky útočník Jean-Philippe Mateta. Najskôr sa v 64. minúte presadil z dorážky po odraze lopty od brvna a v závere zvýšil na dvojgólový rozdiel po prihrávke Daniela Muňoza. Crystal Palace sa dostal pred svojho súpera na 12. miesto tabuľky. United navyše prišli aj o argentínskeho obrancu Lisandra Martineza, ktorý si v 76. minúte zranil ľavú nohu a museli ho odniesť na nosidlách.

Premier League - 24. kolo:



Brentford FC – Tottenham Hotspur 0:2 (0:1)



Góly: 29. Janelt (vlastný), 87. Sarr







Manchester United – Crystal Palace FC 0:2 (0:0)



Góly: 64. a 89. Mateta







Arsenal FC – Manchester City 5:1 (1:0)



Góly: 2. Ödegaard, 56. Partey, 62. Lewis-Skelly, 76. Havertz, 90.+3 Nwaneri – 55. Haaland