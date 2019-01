Arsenal prišiel do konca februára o obrancu Papastathopoulosa

Na archívnej snímke vpravo Sokratis Papastathopoulos. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 28. januára (TASR) - Grécky futbalový reprezentant Sokratis Papastathopoulos si poranil členok a Arsenalu Londýn bude chýbať približne mesiac.Tridsaťročný obranca si zranil ľavý členok počas piatkového zápasu 4. kola Pohára FA s Manchestrom United (1:3), keď musel striedať už v 21. minúte. Do plného tréningu by sa mal vrátiť až koncom februára.Zo zápasu s United si odniesol menšie šrámy na tvári aj ďalší stopér "kanonierov" Laurent Koscielny. Vedenie Arsenalu sa obávalo, že si v súboji s Romelum Lukakum zlomil čeľusť, no tieto správy sa nepotvrdili. Informovala agentúra dpa.