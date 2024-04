Arsenal s rekordným triumfom nad Chelsea, Pochettino: Boli sme zlí

Futbalisti Arsenalu si v utorok pripísali najvyššie víťazstvo nad Chelsea v histórii. Mestského rivala deklasovali v 29. kole anglickej Premier League 5:0 a prekonali viac ako 90-ročný rekordný triumf nad týmto súperom z novembra 1930 (5:1). "Kanonieri" sú na čele neúplnej tabuľky o tri body pred Liverpoolom, ktorý odohral o zápas menej. Tretí Manchester City na nich stráca štyri body, no má dva duely k dobru.





"Je to pre nás veľké derby a viem, čo pre našich fanúšikov takéto víťazstvo znamená. Dnes môžu byť naozaj hrdí," vyhlásil tréner domácich Mikel Arteta. "Zápas sme začali dobre, ale nepremenili sme všetky núkajúce sa šance, trochu sme to v istých momentoch odflákli. V druhom polčase sme už boli oveľa disciplinovanejší. Vytvárali sme si ďalšie šance a súpera sme nemilosrdne trestali. Takto si predstavujem našu hru," zdôraznil Arteta.Skóre otvoril už vo 4. minúte belgický krídelník Leandro Trossard, ďalšie góly pridali domáci až v druhom polčase. Dva zaznamenal obranca Ben White a dva nemecký útočník Kai Havertz, ktorý prišiel do Arsenalu minulé leto práve z Chelsea za viac ako 70 miliónov eur. "Pôsobivé. Až keď s ním budete hrať, tak si uvedomíte, aký je dobrý," vyzdvihol prínos Havertza jeho spoluhráč White a doplnil ho Arteta: "Keď si pozriete góly, ktoré strelil a ďalšie kombinácie, do ktorých sa v dôležitých momentoch zapojil, tak to bol dnes z jeho strany skvelý výkon."Chelsea ťahala v lige šnúru ôsmich zápasov bez prehry, ale na štadióne Emirates herne zlyhala. "Keď máme zlý deň, tak sme naozaj veľmi zlí," komentoval výkon svojho tímu tréner Mauricio Pochettino. Ten sa musel zaobísť bez chorého Colea Palmera, ktorý je s 20 gólmi na čele tabuľky strelcov Premier League spolu s Erlingom Haalandom. "Je veľmi ťažké akceptovať dnešný výkon i výsledok. Nie je príjemné vidieť tím takto sa trápiť. Hrali sme síce proti mužstvu, ktoré bojuje o titul, ale my sa musíme aj proti favoritovi prezentovať úplne iným spôsobom. Po treťom inkasovanom góle sme to úplne 'zabalili'," hneval sa Pochettino.Arsenal čaká v nedeľu ďalšie mestské derby na ihrisku Tottenhamu, v tabuľke deviata Chelsea sa predstaví na ihrisku Aston Villy.