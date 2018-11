Arsene Wenger sa plánuje vrátiť do trénerského kolotoča v roku 2019

Na archívnej snímke Arsene Wenger. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 1. novembra (TASR) - Francúzsky tréner Arsene Wenger sa na budúci rok plánuje vrátiť do profesionálneho futbalu. Pre britský portál Sky Sports však nekonkretizoval, kde by chcel pôsobiť. Pravdepodobne to ale bude mimo Premier League.Šesťdesiatdeväťročný kouč ukončil svoje pôsobenie v Arsenale Londýn po dlhých 22 rokoch na konci uplynulej sezóny.uviedol Wenger.povedal Wenger, ktorého meno bolo okrajovo spájané aj s prípadným obsadením voľného postu na lavičke Realu Madrid.