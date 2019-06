Art Film Fest ocení osobnosti domáceho i svetového filmu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

každoročne láka bohatým programom, ale aj množstvom známych tvárí, ktoré sa osobne zúčastňujú uvedenia svojich diel. 27. ročník podujatia privíta desiatky hostí z rôznych oblastí filmového umenia, niektorí z nich si na festivale prevezmú ocenenia za svoje pôsobenie a prínos v tejto oblasti.Zrejme najväčšiu pozornosť širokej verejnosti vyvoláva odovzdávanie cien. Festival tradične odovzdáva dve ocenenia významným osobnostiam hereckého umenia. Tento rok jedna z cien zostane na Slovensku – získa ju, obľúbený herec, ktorý sa objavil v desiatkach domácich, ale aj českých, maďarských či španielskych filmov, seriálov a inscenácií. Za svoju rolu v obľúbenom filme Martina Šulíka(1995) si na svoje konto pripísal nomináciu na Českého leva. Slovenskú národnú filmovú cenu Slnko v sieti získal za úlohu vo filme(2009) režiséra Vladimíra Balka, nominácie na ňu tiež za roly v snímkach(réžia: Petr Nikolaev, 2011) a(réžia: Ondřej Trojan, 2018). Objavil sa aj vo viacerých filmoch Jana Hřebejka, Miloslava Luthera či Andrei Slováčkovej. Festival vo svojom programe premietne jeho tohtoročný film(réžia: Teodor Kuhn, 2019) a v premiére aj snímku(réžia: Ján Sabol, 2019).Laureátom druhejsa stane český herecký velikán. Všeobecne známym sa stal vďaka svojmu komediálnemu talentu, no presvedčil aj množstvom vážnych úloh. Televízne publikum ho pozná z reláciíči, alebo zo seriálu(réžia: Václav Vorlíček, 1980). Za vedľajšie úlohy vo filmoch(réžia: Vladimír Michálek, 1994) a(réžia: Viktor Tauš, 2013) získal Českého leva, na slovenské Slnko v sieti bol nominovaný dvakrát – za vedľajšie úlohy vo filmoch(réžia: Jan Švankmajer, 2018). Diváci a diváčky Art Film Festu budú mať možnosť jeho majstrovstvo oceniť vo filmoch(réžia: Tomáš Magnusek, 2018).Cenouoceňuje festival osobnosti svetového filmu za ich výrazný prínos kinematografii. Maďarský filmármá na svojom konte viacero dôležitých filmových diel, ale aj ocenení zo svetových festivalov. Vo svojej tvorbe rieši bytostné témy, ktoré presahujú súčasné normy a usporiadanie spoločnosti, skúma pojem morálky či právo človeka nepodvoliť sa konvenciám. Za snímku(Szép napok, 2002) získal Strieborného leoparda na Medzinárodnom filmovom festivale v Locarne. Jeho absolventský film(Kis Apokrif No. 2, 2004) bol prvým maďarským filmom vybratým do súťaže Cinéfondation v Cannes. Na tento festival sa potom Mundruczó pravidelne vracal.(2005), filmová operná adaptácia príbehu Johanky z Arcu, tam bola uvedená v sekcii Un Certain Regard a(2008) už súťažila o Zlatú palmu a získala Cenu FIPRESCI. Publikum Art Film Festu sa môže tešiť na premietanie filmu(Fehér isten, 2014), ktorý v Cannes vyhral súťaž Un Certain Regard, ale aj na jeho ostatnú snímku(Jupiter holdja, 2017). Mundruczó však dovolí nazrieť aj za pomyselnú oponu svojej tvorby – pripraví masterclass, teda prednášku, v rámci ktorej porozpráva o tom, ako vníma prácu filmára.Ďalšou z čestných cien festivalu je, udeľovaná za rozvoj filmového umenia v domácom i medzinárodnom kontexte. Z rúkju prevezme jeho herecký kolega, jeden z najvýznamnejších a najobľúbenejších hercov v histórii slovenskej kinematografie. Na filmovom plátne debutoval v roku 1960 v dráme(réžia: František Kudláč, 1960). K jeho najznámejším filmovým úlohám patria tie vo filmoch(réžia: Paľo Bielik, 1966),(Martin Hollý, 1970), v televíznej trilógii(réžia: Andrej Lettrich, 1972) či v ságe(réžia: Juraj Jakubisko, 1983). Festival premietne film(réžia: Peter Solan, 1962), v ktorom Kvietik nezabudnuteľne stvárnil postavu bývalého boxera, väzneného v koncentračnom tábore.Dôkazom, že sa Art Film Fest na východe Slovenska udomácnil, je jeho stúpajúca návštevnosť a obľuba medzi domácimi. "Košice sa čoskoro opäť na pár dní zmenia na hlavné mesto slovenskej kinematografie. Nás však teší aj to, že sa toto jedinečné podujatie darí šíriť do ďalších regiónov nášho kraja. V tomto roku sa to podarilo cez naše stredné školy v Michalovciach a v Spišskej Novej Vsi, ktoré sa zapojili do vzdelávacieho projektu Obrazy (proti) extrémizmu. Art Film Fest chceme podporovať aj tým, že počas festivalových dní dovezieme stredoškolákov autobusmi do Košíc na vybrané premietania filmov," hovorí predseda Košického samosprávneho krajaPrimátor mesta Košicedodáva: "Organizátori a tvorcovia Art Film Festu našli v Košiciach variabilnú a prirodzenú kultúrno-spoločenskú infraštruktúru. Som rád, že sa tento prestížny festival stal už neoddeliteľnou súčasťou umeleckého života v Košiciach, z ktorej si návštevníci pravidelne odnášajú veľa nezabudnuteľných a hlbokých diváckych zážitkov. Všetkých srdečne pozývam na 27. ročník festivalu, konajúceho sa v dokonalej symbióze s atmosférou nášho krásneho mesta."Ocenených tvorcov a mnoho ďalších osobností svetovej i domácej kinematografie budú môcť fanúšikovia stretnúť v Košiciach v dňoch. Podrobnosti o programe Art Film Festu sú k dispozícii na webstránke www.artfilmfest.sk predsedu vlády Slovenskej republikyAudiovizuálny fondpredsedu vlády Slovenskej republikyKošického samosprávneho krajaTIPOS, národná lotériová spoločnosť; Východoslovenská energetika, člen innogy; NOVIS Poisťovňa; Nadácia SPP; Transpetrol; SlovnaftMOTOR – CAR Košice,Hotel Yasmin,DHL Express SlovakiaSK PAY platobné služby, Slovenská pošta, Nadácia U. S. 