Art Film Fest spúšťa predaj cinepassov na aktuálny ročník festivalu

4.5.2023 (SITA.sk) -Art Film Fest 2021 aftermovie:Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 5 aktívnych rezervácií, ktoré si môže počas festivalu priebežne dopĺňať.So zľavami oproti štandardným cenám môžu počítať ZŤP, seniori ako ja študenti. Fanúšikovia strieborného plátna bez rozdielu veku tak majú možnosť pozrieť si výnimočnú filmovú ponuku z celého sveta za bezkonkurenčné ceny. Absolútna väčšina festivalovej ponuky sa nikdy nedostane do bežnej filmovej distribúcie a v kine ich bude možné vidieť iba na Art Film Feste.Držitelia cinepassov budú zvýhodnení aj pri rezerváciach na viaceré sprievodné podujatia festivalu. Jednotlivé filmy, obsah celých programových sekcií budú priebežne zverejňované na webstránke Art Film Festu ako aj na jeho oficiálnych kontách na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.Predaj cinepassov, vstupeniek na jednotlivé projekcie ako aj rezervácie sa budú realizovať na webových stránkach https://artfilmfest.sk/info/vstupenky/ www.predpredaj.sk kde je možné získať aj všetky ďalšie potrebné informácie.