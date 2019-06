Art Film Fest vyvrcholil odovzdávaním cien Modrý anjel, Kvietik získal cenu prezidenta festivalu

Najlepším režisérom Jonah Hill

Loli paradička má cenu od obecenstva

Kvietik získal cenu prezidenta festivalu

BRATISLAVA 23. júna (WebNoviny.sk) - Dvadsiaty siedmy ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest v Košiciach v sobotu vyvrcholil záverečným ceremoniálom. Jeho súčasťou bolo slávnostné udeľovanie cien Modrý anjel v medzinárodnej súťaži hraných a krátkometrážnych filmov, diváckych cien, ocenenia Zlatá kamera i Ceny prezidenta festivalu za rozvoj filmového umenia.Modrého anjela za najlepší film získala snímka Monos (2019) režiséra Alejandra Landesa. Snímku o polovojenskej jednotke tínedžerov pôsobiacej v nedostupnej džungli ocenila päťčlenná medzinárodná porota „za jeho vynikajúce stvárnenie upadnutia do šialenstva a večného konfliktu medzi kolektívom a jednotlivcom, a za intenzívne humanistické posolstvo a hrôzostrašnú víziu vojnovej skazy, spolu so strhujúcimi výkonmi hercov a surrealistickou kamerou.“Za najlepšieho režiséra vyhlásili amerického herca Jonaha Hilla vďaka jeho režisérskemu debutu Deväťdesiate (2018). Modrého anjela za najlepší ženský herecký výkon udelili rakúskej herečke Patrycji Planik za snímku Lillian (2019), cenu v mužskej kategórii si v košickej Kunsthalle osobne prevzal ruský herec Alexej Agranovič za výkon v hlavnej úlohe v dráme Humorista (2019).Cenu Modrý anjel za najlepší krátky film si vyslúžila francúzska animovaná snímka Skočím si po cigarety (2019) od Osmana Cefrona. Trojčlenná porota ocenila akým spôsobom film „stvárňuje bolesť spôsobenú permanentnou absenciou rodiča – otca. Oživený štýl punkovej animácie 90. rokov vytvára surreálny svet, v ktorom sa hlavný hrdina pokúša pochopiť svoje zmätené emócie.“ Udelili tiež Zvláštne uznanie, ktoré získala rumunská snímka Vianočný darček (2018), ktorú režíroval Bogdan Muresanu. „Film znázorňuje noc pred rumunskou revolúciou a stvárňuje strach existujúci počas diktatúry. Vďaka dobrému herectvu, absurdite a humoru je zdrojom nových a nových prekvapení,“ zdôvodnila porota.O víťazoch v súťaži hraných filmov rozhodla päťčlenná porota - slovenská herečka Éva Bandor, český filmový režisér, scenárista a spisovateľ Ivan Fíla, grécky novinár a filmový kritik Panagiotis Kotzathanasis, filmová kritička a festivalová dramaturgička Dina Pokrajac a iránsky filmový režisér, scenárista a producent Mohammad-Ali Talebi.O cenách pre krátkometrážne filmy rozhodovali festivalový koordinátor a dramaturg Jose Cabrera Betancort z Tenerife, švédsky režisér a scenárista Jerry Carlsson a nórska režisérka Gunhild Enger.Publikum Art Film Festu tento rok rozhodlo o ocenení dvoch filmov. Divácku súťaž o najlepší dlhometrážny film vyhlásila TV JOJ a návštevníci a návštevníčky festivalu v nej mohli hlasovať na internete, pričom sami súťažili o rôzne ceny. Festivalové obecenstvo rozhodlo, že najlepším celovečerným filmom je slovenská komédia Loli paradička (2019) od režiséra Richarda Staviarskeho. Bizarný príbeh lásky, ktorý sa odohráva v prostredí jarmokov, sa do kinodistribúcie dostane 18. júla. Spomedzi krátkometrážnych filmov je divácky najobľúbenejším ruský titul Kolotoč (2017) Ruslana Bratova o opitej trojici, ktorý v snahe utiecť banditom uviazne na atrakcii zábavného parku.Počas záverečného ceremoniálu na Art Film Feste udelili aj cenu Zlatá kamera za výrazný prínos v oblasti kinematografie. Tento rok ju získal maďarský režisér Kornél Mundruczó, ktorému ju odovzdal jeho dobrý priateľ, slovenský filmár Mátyás Prikler. „Táto cena pre mňa zosobňuje silu kinematografie a som ňou nesmierne poctený,“ vyjadril sa Mundruczó.Cenu prezidenta festivalu, Milana Lasicu, tento rok udelili slovenskému hercovi Štefanovi Kvietikovi, ktorý si ju prevzal z rúk svojej dlhoročnej hereckej kolegyne Emílie Vášáryovej. Herec vo svojej reči poďakoval kolegom a kolegyniam, s ktorými mal tú česť za roky svojej kariéry spolupracovať.Art Film Fest sa do Košíc vráti aj na budúci rok. Dvadsiaty ôsmy ročník filmového podujatia sa uskutoční od 19. do 27. júna 2020.Informácie agentúre SITA poskytol PR manažér Art Film Festu Peter Gašparík.