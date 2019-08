AS Rím získal na polročné hosťovanie Zappacostu z Chelsea

Davide Zappacosta, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 22. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Chelsea FC poslal obrancu Davideho Zappacostu na polročné hosťovanie do AS Rím. Účastník Serie A si po jeho vypršaní môže uplatniť opciu na predĺženie až do konca sezóny 2019/2020.Dvadsaťsedemročný Zappacosta prišiel do Chelsea v lete 2017 z FC Turín. V drese "The Blues" odohral 52 zápasov, polovicu z nich v Premier League, informovala agentúra AFP.AS Rím skončil v uplynulom ročníku najvyššej talianskej súťaže na šiestom mieste. Do novej ligovej sezóny vstúpia "giallorossi" nedeľňajším domácim súbojom s FC Janov.