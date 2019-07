AS Rím získal z Betisu Sevilla brankára Lopeza

Ilustračný snímok. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sevilla 11. júla (TASR) - Španielsky futbalový brankár Pau Lopez prestúpil z Betisu Sevilla do AS Rím. Spodpísal zmluvu na päť rokov, prestupová čiastka sa vyšplhala na 23,5 milióna eur.Lopez strávil v Betise jedinú sezónu, predtým pôsobil na hosťovaní v Tottenhame z Espaňolu Barcelona.uviedol 24-ročný Lopez na oficiálnom webe AS Rím.Taliani investovali do letných posíl už viac ako 100 miliónov eur. Pred Lopezom získali Amadoua Diawaru, Bryana Cristanteho a Leonarda Spinazzolu, informovala agentúra AFP.