AS Trenčín s prvým víťazstvom, v repríze finále zdolal Tsunami

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Extraliga mužov - 3. kolo:

sobota



FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina - FBC Mikuláš Prešov 7:5 (1:2, 2:0, 4:3)

FaBK ATU Košice - Fat Pipe Snipers Bratislava 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

FbC Young Arrows Spišská Nová Ves - TJ A-FbO Nižná 4:7 (1:4, 1:1, 2:2)

ŠK Lido Prírodovedec - FBK Púchov 7:8 pp a sn (3:1, 2:2, 2:4 – 0:0, 0:1)

1. FBC Florbal Trenčín - FK Florko Košice 9:3 (3:3, 3:0, 3:0)



nedeľa



Tsunami Záhorská Bystrica - FBK AS Trenčín 2:5 (0:0, 0:2, 2:3)



Tabuľka po 3. kole:



1. 1. FBC Florbal Trenčín 3 3 0 0 0 28:10 9

2. FaBK ATU Košice 3 2 0 1 0 20:11 7

3. Tsunami Záhorská Bystrica 3 2 0 0 1 17:12 6

4. TJ A - FbO Nižná 3 2 0 0 1 17:11 6

5. FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 3 2 0 0 1 20:16 6

6. FK Florko Košice 3 2 0 0 1 22:18 6

7. FBK Púchov 3 1 1 0 1 25:21 5

8. Florbalový klub AS Trenčín 3 1 0 1 1 15:21 4

9. Fat Pipe Snipers Bratislava 3 0 1 0 2 13:19 2

10. FBC Mikuláš Prešov 3 0 1 0 2 15:22 2

11. ŠK Lido Prírodovedec 3 0 0 1 2 15:26 1

12. FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 3 0 0 0 3 12:32 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. septembra (TASR) - Obhajca majstrovského titulu FK AS Trenčín sa až v 3. kole florbalovej extraligy mužov dočkal prvého víťazstva v novom ročníku. V repríze minulosezónneho finále triumfoval na pôde Tsunami Záhorská Bystrica 5:2.V drese hostí strelil dva góly kapitán a hrajúci tréner Juraj Matejka, presadil sa aj veterán Miroslav Mikolaj.zhodnotil duel skúsený obranca AS Trenčín Peter Klapita. Pre Tsunami to bola vôbec prvá prehra v aktuálnom ročníku, Záhorská Bystrica je po troch odohraných stretnutiach na treťom mieste 12-člennej tabuľky so ziskom 6 bodov. AS Trenčín nazbieral dosiaľ štyri body a patrí mu ôsma pozícia.Na čele extraligy sú s 9 bodmi hráči 1. FBC Trenčín, ktorí doma zdolali Florko Košice 9:3 a držia si stále stopercentnú bilanciu. Považania pripravili východniarom prvú prehru v ročníku. Po dva góly víťazného tímu strelili mladíci Tomáš Kvasnica a Samuel Virga, obaja sú zároveň so siedmimi presnými zásahmi na čele poradia kanonierov a s desiatimi bodmi sú spolu s Teodorom Beriacom (FBK Púchov) lídri tabuľky produktivity.povedal pre szfb.sk tréner 1. FBC Jan Holovka.Iné košické družstvo ATU zvíťazilo doma nad Snipers Bratislava 4:2. Rozhodcovská dvojica Jakub Kučera – Andrej Glonek rozdala dovedna až trinásť dvojminútových trestov. Druhé víťazstvo v sezóne dosiahli hráči FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina, ktorí zdolali Mikuláš Prešov 7:5. Spišská Nová Ves nestačila na Nižnú, ktorej podľahla 4:7, a stále tak čaká na prvý bod v novej sezóne. Ten vybojoval ŠK Lido Prírodovedec, ktorý prehral s nováčikom z Púchova 7:8 až po samostatných nájazdoch.