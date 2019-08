ASAP Rocky je vinný zo surového útoku vo Švédsku, súd už rozhodol aj o rapperovom treste

Vyviazol s podmienkou a pokutou

Trump chcel za rapera zaplatiť kauciu

Tlak zo strany amerických celebrít

14.8.2019 (Webnoviny.sk) - Americký rapper ASAP Rocky je vinný zo surového útoku na muža, ktorý sa odohral 30. júna v Štokholme. V stredu o tom rozhodol štokholmský súd. Ako v odôvodnení uviedol hlavný sudca Per Lennerbrant, "dôkazy v tejto kauze sú nespochybniteľné".Mal na mysli predovšetkým videozáznam, na ktorom vidno, ako ASAP Rocky muža, ktorý bol od neho o hlavu menší, hodil švihom z otočky o zem, a spolu s členmi svojho sprievodu potom doňho na zemi kopali a udierali. Na zázname tiež vidno, ako obeti niekto rozbil fľašu o hlavu, nie je však jasné, ktorý z útočníkov to bol.ASAP Rocky a dvaja členovia jeho sprievodu vyviazli s podmienečným trestom, plus budú musieť zaplatiť odškodné vo výške 12 500 švédskych korún (v prepočte približne 1 170 eur).Rappera a jeho kumpánov držali vo Švédsku najprv niekoľko týždňov vo vyšetrovacej väzbe, no začiatkom augusta súd rozhodol o ich dočasnom prepustení.Do celej kauzy sa vehementne zapájal aj americký prezident Donald Trump, ktorý zatelefonoval švédskemu premiérovi Stefanovi Löfvenovi a snažil sa ho presvedčiť, aby pre prepustenie rappera urobil všetko, čo je v jeho silách.Trump následne na Twitteri referoval, že mal "veľmi dobrý telefonát" s "veľmi talentovaným" švédskym premiérom, a okrem iného mu ponúkol, že za rappera sám zaplatí kauciu.Vo Švédsku však kaucie nepoznajú a premiér Löfven podľa jeho hovorkyne Trumpovi "zdôraznil úplnú nezávislosť švédskeho súdneho systému a podčiarkol, že vo Švédsku sú si všetci pred zákonom rovní, a vláda sa nemôže a ani nebude pokúšať zasahovať do súdneho procesu".Za angažovanosťou Trumpa v súvislosti s ASAP Rockym bol najmä tlak zo strany jeho manželky Melanie a tiež celej plejády amerických celebrít, vrátane rappera Kayneho Westa, jeho manželky Kim Kardashian West, rapperky Nicki Minaj či speváka Shawna Mendesa.Kim Kardashian West v tejto veci Trumpovi telefonovala a žiadala ho o nápravu, a separátne tlačila aj na Trumpovho zaťa Jareda Kushnera, ktorý je prezidentovým obľúbencom.