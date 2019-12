Asociácia fotovoltického priemyslu: SPP porušuje v zmluvách zákon

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 20. decembra (TASR) – Slovenský plynárenský priemysel (SPP) ako výkupca elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (OZE), údajne znením nových zmlúv ohrozuje desiatky výrobcov zelenej energie. Tvrdí to Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI) v správe zaslanej v piatok médiám. SPP uzatvára v súčasnosti s dodávateľmi nové zmluvy, no v návrhoch zmlúv je podľa SAPI stanovené, že sú uzatvárané mimo režimu povinného výkupu elektriny, čo pre výrobcu znamená trvalú stratu práva na podporu.Podľa SAPI ide najmä o väčších výrobcov elektrickej energie.uviedla SAPI.Asociácia sa domnieva, že SPP porušuje zákon a upiera časti výrobcov využiť ich právo na podporu.upozornil riaditeľ SAPI Ján Karaba.V budúcom roku môže byť podľa Karabu situácia ešte vážnejšia. Ak totiž výrobca zmluvu, ktorá pre neho znamená stratu priznanej podpory, neuzatvorí alebo sa nedohodne s niekým iným, na čo už však má veľmi málo času, dostane sa do situácie, kedy porušuje zákon o energetike a hrozia mu vážne sankcie.SPP nezaslal podľa SAPI výrobcom návrhy zmlúv vypracovaných v zmysle ich práva na podporu ani po opakovaných písomných výzvach. Slovenská asociácia fotovotického priemyslu a OZE preto písomne upozornila Ministerstvo hospodárstva SR na konkrétne nezrovnalosti v zmluvách a požiadala o uskutočnenie krokov potrebných k náprave súčasného stavu.dodal Karaba.