Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska víta zrušenie zastaralej vyhlášky rezortu hospodárstva

10.2.2021 (Webnoviny.sk) - Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) víta zrušenie vyhlášky ministerstva hospodárstva ešte z roku 2008 zo strany Národnej rady SR, ktorou sa definovali klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried.Ako ďalej uviedol generálny manažér AHRS Marek Harbuľák , ide o prílohy vyhlášky, ktoré určovali povinné vybavenie a zabezpečenie služieb pre ubytovacie zariadenia, pričom niektoré požiadavky išli do zbytočných detailov a viaceré povinnosti nevychádzali z reálnych potrieb či očakávaní hostí.Asociácia dlhodobo poukazovala na potrebu zásadnej úpravy platnej vyhlášky, ktorá riešila kategorizáciu ubytovacích zariadení na Slovensku. Pre ubytovací segment a turistov kategorizácia už podľa Harbuľáka nezohľadňovala skutočné potreby a moderné trendy."Povinnosti vyplývajúce z viac ako 12 rokov starej vyhlášky jednoducho stratili na význame a vytvárali len zbytočnú administratívnu, ale predovšetkým zásadnú finančnú záťaž spojenú s plnením jej ustanovení," dodal Harbuľák.Podľa asociácie ochrana spotrebiteľa nie je jej zrušením nijako ohrozená a neznižuje sa ani kvalita poskytovaných služieb. V platnosti naďalej ostávajú ďalšie povinnosti vyplývajúce zo zákonov či vyhlášok, ktoré chránia práva a nároky spotrebiteľa."V neposlednom rade sú to práve recenzie a iné informácie hostí, ktoré v súčasnosti, viac ako inokedy, zohrávajú významnú úlohu pri výbere ubytovacieho zariadenia, či ide o hotel, wellness hotel, penzión alebo ubytovanie na súkromí," zdôraznil generálny manažér AHRS.Cestovný ruch je globálnym odvetvím, pričom až 40 percent všetkých hostí na Slovensko prichádza zo zahraničia. Dlhodobou snahou Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska je zavedenie jednotného klasifikačného systému Hotelstars Union, ktorý už dnes poznajú turisti a návštevníci ubytovacích zariadení v 17 európskych krajinách.Ide o neustále sa vyvíjajúci systém, ktorý napĺňa očakávania turistov a reaguje na aktuálne trendy spojené nielen s digitalizáciou služieb cestovného ruchu, ale je aj prínosom pre udržateľnosť ubytovacích služieb.