Asociácia hotelov víta návrh novelizácie autorského zákona

Bratislava 24. augusta (TASR) - Členovia Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) vítajú zmeny týkajúce sa novelizácie autorského zákona, ktorými sa v stredu (22.8) zaoberala vláda. Pre TASR to uviedol generálny manažér AHRS Marek Harbuľák. AHRS tiež ocenila prístup ministerky kultúry Ľubice Laššákovej (Smer-SD), ktorá materiál pripravovala. Hotelieri po novom nebudú musieť platiť poplatky viacerým ochranným zväzom, ale len jednému.vysvetlil Harbuľák.Návrh novely autorského zákona má primerane upraviť kritériá použité pri výpočte odmeny v sadzobníkoch organizácií kolektívnej správy, ktorými sú organizácie SLOVGRAM, SOZA, LITA, OZIS a SAPA. Ministerstvo kultúry uzákoní spoločný výber poplatkov. Zákonom určí, komu, za akých podmienok a koľko budú hotelieri platiť.Legislatívny návrh reagoval nielen na podnet AHRS, ale aj sťažnosti organizátorov spoločenských podujatí. Tí musia podľa súčasnej legislatívy vopred získať na použitie diel súhlas autorov prostredníctvom organizácií kolektívnej správy práv. Predmetom sporu bola výška odmeny, na ktorú majú autori zákonný nárok, pričom sa nepodarilo dosiahnuť dohodu medzi oboma stranami. Ministerstvo analyzovalo problém a hovorilo so zástupcami oboch strán.Doteraz sa platili poplatky ochranným zväzom bez ohľadu na to, koľko mal hotel hostí.uviedla Laššáková s tým, že ministerstvo bude mať možnosť zasiahnuť napríklad do spôsobov zvyšovania sadzieb.Ochranné zväzy majú možnosť sadzby zvyšovať, ale budú musieť transparentne povedať, prečo tak urobili a o koľko sa zvyšujú. Zmeny sa dotknú aj úschovy financií.