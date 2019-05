Asociácia JAR zvažuje napadnutie verdiktu CAS v prípade Semenyovej

Caster Semenyaová, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Johannesburg 2. mája (TASR) - Juhoafrická atletická asociácia (ASA) uvažuje, že napadne rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu vo švajčiarskom Lausanne (CAS), ktoré obmedzuje olympijskú šampiónku Caster Semenyaovú v súťažení pre vysokú hladinu testosterónu. ASA označila verdikt za diskriminačný.CAS v stredu zamietol odvolanie Semenyovej voči pravidlu Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF), ktoré núti pretekárky pol roka pred súťažami v kategóriách od 400 m do míle udržať hladinu testosterónu pod stanovenú úroveň. V jej prípade to znamená, že musí užívať lieky na zníženie hladiny testosterónu. Proti verdiktu CAS sa môže odvolať na Švajčiarskom federálnom súde do 30 dní.Semenyová, vláda Juhoafrickej republiky, Športová konfederácia JAR a taktiež Olympijský výbor krajiny zhodne kritizovali rozhodnutie súdu v Lausanne.uvádza sa v stanovisku ASA.Svetová a olympijská šampiónka na 800 metrov trpí poruchou pohlavného vývoja, čo zapríčiňuje vysokú úroveň testosterónu. To jej v konečnom dôsledku poskytuje výhodu pred ostatnými pretekárkami. Semenyová si pre svoju "odlišnosť" užila v minulosti mnoho nepríjemností, vrátane testu na pohlavie.CAS v roku 2015 zmrazil pravidlá IAAF v tejto záležitosti z roku 2011 s tým, že asociácia musí predložiť lepšie dôkazy. Svetová atletická organizácia preto zmenila svoje predpisy, ktoré po stredajšom rozhodnutí súdu v Lausanne nadobudnú účinnosť 8. mája. Informovala agentúra dpa.