Asociácia na ochranu práv pacientov: Pacienti sa majú zaujímať o lieky

Bratislava 31. januára (TASR) – Pacienti by sa mali zaujímať o lieky, ktoré berú. Pripomína to Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) na webovej stránke projektu Lieky s rozumom. Projekt má podľa prezidentky AOPP Márie Lévyovej pomôcť pacientom k uvedomelému a rozumnému prístupu k užívaniu liekov.uviedla AOPP na webovej stránke.varuje AOPP.Nástrojom elektronického zdravotníctva je aj elektronická lieková knižka, ktorá môže zamedziť duplicitné predpisovanie, ale aj predpisovanie liekov, ktoré môžu viesť k nežiaducim účinkom. "hovorí Lévyová.Lekár zapojený do elektronických liekových knižiek sa môže okrem vlastných vedomostí spoľahnúť aj na automatické upozornenia z týchto nástrojov. Rovnakú jednoduchú kontrolu svojich liekov si môžu spraviť aj poistenci niektorých poisťovní.Pre zamedzenie nepotrebným liekom, ale aj testom, liečbe a procedúram v Kanade vznikla medzinárodná iniciatíva Choosing Wisely. Jej cieľom je lepšia diskusia medzi pacientmi a lekármi o správnej liečbe a predávkovaní. Iniciatíva inšpirovala ďalšie krajiny na vytvorenie iniciatív na svojej báze a vlastných ideáloch. V súčasnosti iniciatívu možno nájsť v Austrálii, v Kanade, vo Veľkej Británii, v Nemecku, v Taliansku, v Japonsku, v Holandsku, na Novom Zélande a vo Walese.Tento projekt sa realizuje aj na Slovensku v rámci Slovenskej internistickej spoločnosti (SIS). Cieľom aktivít je znížiť frekvenciu diagnostických a liečebných opatrení a záťaž pacientov. Nie sú bližšie informácie, na čo budú zamerané aktivity v rámci medializovaných bodov. Výbor SIS oslovil krajských odborníkov pre internú medicínu, primárov interných kliník a oddelení, aby na základe svojich postrehov pripravili návrhy odporúčaní pre liečbu, ktoré považujú za najpodstatnejšie, aby sa vyhli nadmernému a neopodstatnenému využívaniu niektorých postupov. Napríklad neordinovať nevhodné kombinácie liekov. Ak nie je jasná indikácia, u hospitalizovaných pacientov by sa zdravotníci mali vyhýbať denným odberom krvi za účelom laboratórnych vyšetrení či dlhodobej intravenóznej liečbe antibiotikami.Choosing Wisely inšpirovala aj projekt Lieky s rozumom. Ten sa zameriava na edukačné články, ktoré šíri cez webovú stránku projektu a sociálne siete.tvrdí Lévyová. Vysokú sledovanosť majú aj videá, v ktorých odborníci radia, ako bezpečne užívať lieky.Zároveň AOPP v roku 2018 rozbehla spoluprácu so Slovenskou lekárnickou komorou, v rámci ktorej sa mohli lekárne označením svojich priestorov kampaňovou nálepkou prihlásiť k filozofii projektu – rozumnej spotrebe liekov. Zatiaľ sa do projektu zapojilo približne 240 lekární po celom Slovensku.