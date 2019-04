Asociácia práv pacientov: Ľudia často nepoznajú svoje práva

Ilustračné foto. Foto: TASR/S. Písecký Foto: TASR/S. Písecký

Bratislava 18. apríla (TASR) - Pacienti často nepoznajú svoje práva a ak aj nadobudnú pocit, že im nebola adekvátne poskytnutá zdravotná starostlivosť, nevedia čo robiť. Pri príležitosti Európskeho dňa práv pacientov (18. apríla) na to upozorňuje Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP), ktorá by chcela v tejto súvislosti vytvoriť sieť pacientskych poradní. Vyzýva tiež na vytvorenie samostatného inštitútu pacientskeho ombudsmana.priblížila prezidentka AOPP Mária Lévyová. V minulom roku sa podľa nej na bezplatnú pacientsku poradňu ľudia obracali najmä s prosbou o usmernenie pri podávaní sťažnosti. Pacientov tiež trápilo zanedbanie zdravotnej starostlivosti, nespokojnosť s podanou liečbou a finančnou záťažou počas nej, prípadne neoprávnený výber poplatkov u lekára či neetické správanie zdravotníckeho personálu.Podľa Lévyovej sa tiež pacienti obávajú zníženia dostupnosti liekov.uviedla. Oceňuje však, že zástupcov pacientov ministerstvo prizýva do diskusií o riešení problémov.načrtla.