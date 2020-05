Asociácia slovenských kúpeľov odmieta zmeny v územnom pláne Štrbského Plesa, ohrozilo by to liečebné procesy

Zničená vysokohorská klimatická liečba

Štrbské Pleso je výnimočné

19.5.2020 - Asociácia slovenských kúpeľov (ASK) SR zásadne nesúhlasí so schválením zmien v územnom pláne Štrbského Plesa. Pre agentúru SITA to uviedla predsedníčka asociácie Jana Zálešáková. Obec Štrba totiž 24. apríla zverejnila oznámenie o prerokovaní návrhu zmien a doplnkov územného plánu obce, ktorého významná časť sa priamo dotýka územia Štrbského Plesa.Návrh je podľa asociácie masívnym zásahom do jestvujúcej urbanizácie Štrbského Plesa a zásadne negatívne ovplyvní klimatické podmienky tohto územia.Ak by sa uviedol do praxe, podľa zástupcov asociácie hrozí, že sa úplne zničí funkcia vysokohorskej klimatickej liečby na Štrbskom Plese.Väčšina navrhovaných zmien územného plánu je podľa ASK tiež v rozpore s podmienkami ochrany vyplývajúcimi zo štatútu kúpeľného miesta.Klimatické podmienky v lokalite Vysoké Tatry sú vhodné predovšetkým na liečbu respiračných a alergických ochorení, stavov s oslabenou imunitou, ale aj stavov, pri ktorých je po prekonaní závažných tzv. civilizačných ochorení nevyhnutná regenerácia.Z miest, ktoré poskytujú klimatickú liečbu v oblasti Vysokých Tatier malo podľa asociácie Štrbské Pleso výnimočné postavenie.Je to jediné miesto na Slovensku, ktoré malo vyhlásené a uznané vysokohorské klimatické podmienky vhodné na liečenie podľa švajčiarskej klasifikácie so stupňom stimulácie dva.Ako uviedla ASK, na Slovensku nie je iná lokalita, v ktorej by pacient mohol zotrvať v priaznivých vysokohorských klimatických podmienkach niekoľko týždňov.Dlhodobo tu pôsobil aj Výskumný ústav humánnej bioklimatológie.